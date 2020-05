La actividad azucarera en Monteros aun no inicia, es por eso que MONTERIZOS entrevistó a Juan Carlos Crovella de la Administración del Ingenio Ñuñorco quien advirtió que solo se llevan unos días atrasados, pero que el 10 de junio «las calderas estarán en marcha» afirmó el referente.

Crovella afirmó que la actividad, a pesar de la pandemia se hará si o si «No hay retorno, se hicieron muchas inversiones. No todas las áreas se podrán poner en acción desde el primer día, pero se irán incorporando durante el transcurso de los días».

Por otra parte, se refirió al contexto puntual de pandemia sobre la cual reflexionó «Esperamos que no afecte a los trabajadores y a nuestra comunidad. Creo que se están tomado todos los recaudos necesarios». «Hace 90 días (atrás) no nos imaginamos que íbamos a estar así. El uso de barbijo y la distancia repercutió en el ritmo de trabajo, se tuvieron que hacer cortes de turnos que no contribuyeron a la eficiencia que se debía tener, pero peor hubiera sido tener algún infectado».

«Vamos a tomar los recaudos necesarios, contamos con un protocolo en acuerdo con el Ministerio de Salud de la provincia. No solo en relación a los trabajos que se realizan en la fabrica de manera interna, sino también con los terceros, que también se vieron demorados en sus trabajos, debido al retraso del ingenio», como talleres y tornerías.

El protocolo fue presentado ya la semana pasada al Comité de Crisis Municipal, para que sea evaluado, «Queremos lograr el aval de los especialistas, porque no trabajamos de forma aisladas, sino en forma conjunta».

¿Sin misa?

El ingenio como parte de su tradición realizaba cada inicio de zafra una misa de bendición de frutos, sin embargo Crovella explicó que aún no saben cómo podrán realizarse en el contexto que se vive, «No sé si lo podremos hacer» reveló.