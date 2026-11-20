Este viernes 20 de noviembre tendrá una mínima de 19°C y una máxima de 28°C. La mañana comenzará con cielo parcialmente nublado, una probabilidad de precipitación de 10 a 40%, y viento del sur de 7 a 12 km/h. Por la tarde se esperan tormentas aisladas, una temperatura de 28°C, la máxima del día, viento del sudoeste de 13 a 22 km/h y ráfagas de 42 a 50 km/h. Ya por la noche continuarán las tormentas aisladas, una temperatura de 25°C.

El sábado 21 de noviembre continuará la inestabilidad, con tormentas aisladas en la madrugada, la mañana y la tarde, todas con una probabilidad de precipitación de 10 a 40%. La madrugada tendrá una temperatura de 23°C, la mañana descenderá a 20°C y la tarde alcanzará los 26°C, la máxima del día. Recién por la noche el tiempo tenderá a mejorar, con cielo mayormente nublado, y una temperatura de 21°C.

El domingo 22 de noviembre será la jornada con mayor probabilidad de lluvias y tormentas y el mayor descenso de temperatura. La madrugada y la mañana tendrán tormentas, y una temperatura de apenas 18°C. Por la tarde y la noche se esperan chaparrones.

Se recomienda circular con precaución por la calzada resbaladiza y la visibilidad reducida, camino al cerro, y mantenerse informado ante posibles actualizaciones y alertas del Servicio Meteorológico Nacional.