Cronograma de pago de octubre para Becas Progresar

La Secretaría de Educación y la ANSES confirmaron el esquema oficial para la acreditación del haber mensual correspondiente a las Becas Progresar durante el mes de octubre de 2026. Los estudiantes de los distintos niveles educativos ya pueden verificar en qué fecha reciben su beneficio según la terminación de su documento.

Beca Progresar: fechas de cobro en octubre por terminación de DNI

Las acreditaciones se realizarán de manera progresiva a lo largo de la tercera semana del mes:

DNI terminados en 0 y 1: Martes 13 de octubre.

Martes 13 de octubre. DNI terminados en 2 y 3: Miércoles 14 de octubre.

Miércoles 14 de octubre. DNI terminados en 4 y 5: Jueves 15 de octubre.

Jueves 15 de octubre. DNI terminados en 6 y 7: Viernes 16 de octubre.

Viernes 16 de octubre. DNI terminados en 8 y 9: Lunes 19 de octubre.

¿Cobrás por Mercado Pago? Atento a esta fecha

Para todos los titulares que cobran el beneficio a través de la billetera virtual Mercado Pago, la fecha límite de acreditación de los fondos está programada para el jueves 15 de octubre, independientemente de la finalización del DNI.

¿Cuánto se cobra en octubre de 2026?

El haber mensual de referencia fijado para el programa Becas Progresar es de $35.000.

Cobro del 80% ($28.000): Se aplica a ingresantes y beneficiarios de la línea de Educación Obligatoria. El 20% restante ($7.000 por mes) permanece acumulado y se liquida al acreditar la regularidad académica exigida por la institución educativa.

Se aplica a ingresantes y beneficiarios de la línea de Educación Obligatoria. El 20% restante ($7.000 por mes) permanece acumulado y se liquida al acreditar la regularidad académica exigida por la institución educativa. Cobro del 100% ($35.000): Corresponde a estudiantes avanzados de nivel superior y a líneas de formación específicas que acrediten los requisitos establecidos.

Sigue abierta la inscripción para Progresar Formación Profesional

Aquellas personas interesadas en realizar cursos de capacitación e inserción laboral aún están a tiempo de anotarse. La convocatoria para la línea Progresar Formación Profesional permanecerá con la inscripción abierta hasta el 27 de noviembre de 2026.

El trámite se realiza de forma totalmente digital desde la plataforma oficial del programa o mediante la aplicación Progresar.