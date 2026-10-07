Tucumán fue premiada en Rumania por su trabajo en cooperación digital regional

Tucumán recibió en Bucarest el premio Excellence in Regional Digital Cooperation Award, en el marco de Factory 4.0, uno de los principales encuentros de tecnología e industria de Europa del Este. La distinción fue recibida por la subsecretaria de Relaciones Internacionales y Empresariales, Carolina Marañón, en representación del Gobierno de Tucumán.

"Este premio es fruto del trabajo conjunto con nuestras empresas y con el Clúster Tecnológico Tucumán. Cuando el Estado y el sector privado reman en la misma dirección, los resultados llegan y se ven más allá de nuestras fronteras. La cooperación internacional nos abre puertas, nos conecta con regiones que ya recorrieron este camino y nos permite traer herramientas concretas para que nuestras pymes crezcan", expresó Marañón, quien lleva adelante el Programa IURC-LAC y representa a la provincia ante la Unión Europea.

En el marco de esta misión, financiada por la Unión Europea, la subsecretaria fue recibida por el embajador argentino en Rumania, Carlos Alejandro Poffo, para avanzar en oportunidades de cooperación e intercambio comercial.

Además, disertó en el panel Workforce de Factory 4.0, donde presentó las oportunidades que ofrece Tucumán en materia de talento y tecnología.Estas acciones forman parte de la agenda impulsada por el gobernador Osvaldo Jaldo y el ministro Regino Amado para fortalecer el ecosistema productivo y ampliar la presencia de Tucumán en el mundo.en