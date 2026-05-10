Ñuñorco recibe a Alto Verde con la obligación de volver al triunfo en Monteros



Ñuñorco tendrá este domingo una nueva oportunidad para reencontrarse con la victoria cuando reciba a Alto Verde en Monteros, por una nueva fecha del Torneo Anual 2026 de la Liga Tucumana de Fútbol.

El encuentro se disputará desde las 17 horas en el estadio Jorge Abel Marteau, mientras que el partido de reserva comenzará a las 15. Según informó el club, el duelo se jugará únicamente con público local.

La Banda Roja llega con la necesidad de sumar de a tres para empezar a acomodarse en la tabla de posiciones, fortalecer el proceso futbolístico.

El entrenador Floreal García deberá volver a meter mano en el once titular debido a algunas bajas y futbolistas lesionados. La probable formación tendría a Carlos Medina; Nahuel Urueña, Enrique Campos y Facundo Albastray; Emir Zuda, Enzo Burgos, Lucas Naranjo, Carlos Aldonate y Matías Medina; Agustín Gonzáles y Carlos López.

Además de la importancia deportiva, el partido también genera expectativa porque podría representar otro de los últimos encuentros de Miguel “Pulga” Rodríguez en Monteros, en medio de su despedida definitiva del fútbol profesional y de la Liga Tucumana.

En Ñuñorco saben que no hay margen para relajarse. Este domingo, la Banda Roja jugará con la presión de conseguir un triunfo que le permita empezar a levantar vuelo en el certamen.