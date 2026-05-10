Ñuñorco goleó a Alto Verde y Lucas Naranjo coronó la noche con un golazo

Ñuñorco tuvo una noche contundente en el Jorge Abel Marteau y derrotó por 3 a 0 a Alto Verde en el cierre de la sexta fecha de la Zona E de la Liga Tucumana de Fútbol.

El “Tigre” mostró personalidad, intensidad y momentos de muy buen fútbol, especialmente durante la primera mitad, donde construyó una diferencia que terminó justificando ampliamente el triunfo ante su público.

El encargado de abrir el marcador fue “La Foca” López, que volvió a aparecer por el centro del area para marcar en un momento. Más tarde, Augusto Díaz convirtió en contra de su propia valla y amplió la ventaja para el local.

La frutilla del postre llegó de la mano de Lucas Naranjo, quien cerró la goleada con un verdadero golazo y coronó una actuación sobresaliente en el mediocampo.

Precisamente, Naranjo fue una de las grandes figuras de la noche, acompañado por el gran despliegue de Matías Medina y Emir Zuda, quienes dominaron gran parte del trámite en la zona media.

En defensa también hubo puntos altos. Kike Campos volvió a mostrar firmeza y seguridad en el fondo, siendo una pieza clave para sostener el arco en cero y darle solidez al equipo.