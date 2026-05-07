Ciclista cayó a un precipicio en la Ruta 307: fue rescatada y está fuera de peligro

Un accidente generó preocupación en la tarde del lunes, cuando una ciclista cayó a un precipicio mientras circulaba por la Ruta Provincial N° 307, a la altura del kilómetro 26, en cercanías del Monumento al Indio. El hecho fue reportado alrededor de las 17.30 y motivó la intervención de personal policial y servicios de emergencia.

Al llegar al lugar, los efectivos constataron que la víctima ya había sido trasladada al hospital local por una ambulancia. Se trata de una mujer de 35 años, quien relató que el siniestro ocurrió mientras descendía en su bicicleta por la ruta. Según su testimonio, perdió el control del rodado al pasar sobre piedras sueltas en la calzada, lo que provocó su caída hacia un precipicio de entre cinco y seis metros de altura.

La mujer fue asistida inicialmente por un compañero de ciclismo, quien logró sacarla hasta la ruta, donde luego fue atendida por personal sanitario. En el hospital, fue examinada por el médico de turno, quien diagnosticó excoriaciones en muslo y rodilla izquierda. Afortunadamente, se encontraba lúcida, estable y fuera de peligro, quedando en observación.

Desde la fuerza policial se informó que no hubo intervención de terceros en el hecho. La bicicleta fue retirada por familiares de la damnificada, mientras que las actuaciones quedaron registradas para su correspondiente seguimiento.