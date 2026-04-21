El móvil de salud pública visita escuelas para realizar fichas médicas en el sur tucumano

El programa “Salud va a las escuelas”, impulsado por el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud Pública de Tucumán, continúa recorriendo instituciones educativas con el objetivo de garantizar el acceso a controles médicos básicos y la confección de fichas de salud para estudiantes de distintos niveles.

📍 Localidades y escuelas en la jornada de hoy

Según el cronograma oficial, este martes 21 de abril el móvil sanitario estará presente en:

Escuela N° 22 (Tafí del Valle) – Jornada completa, nivel primario.

Escuela Monte Grande (Famaillá) – Turno mañana, nivel primario.

Instituto Privado Famaillá (Famaillá) – Turno tarde, nivel inicial.

Escuela Secundaria Nuestra Señora del Rosario (Colalao del Valle) – Turno mañana, nivel secundario.

Escuela Nueva Barrio Lomas de Tafí sector D (Sector 8, Lomas de Tafí) – Turno mañana y tarde, nivel primario.

La medida pretende que las familias no se trasladen a centros de salud y asegurar que todos los niños y adolescentes cuenten con la documentación sanitaria requerida para la vida escolar.