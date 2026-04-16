Jornada posterior a las amenazas en colegios tucumanos: calma y medidas de tolerancia cero

Tras la jornada marcada por amenazas de tiroteo en dos colegios de Tucumán, el día siguiente transcurrió con una calma que sorprendió a muchos estudiantes y docentes. En el colegio Guillermina, uno de los establecimientos mencionados en los mensajes intimidatorios, las clases se desarrollaron con relativa normalidad, aunque el episodio estuvo presente en las conversaciones y en la atención de las autoridades educativas.

J.I, estudiante del colegio, relató al salir a las 14 horas: “El día en la escuela fue bastante más tranquilo de lo que imaginaba. Al principio estaba nervioso, porque no es algo que pase todos los días, pero cuando llegué y vi a mis compañeros y a los profes, todo se sintió bastante normal”. Su testimonio refleja el contraste entre la tensión inicial y la sensación de seguridad que se logró mantener durante la jornada.

En paralelo, el gobernador Osvaldo Jaldo dispuso una política de “tolerancia cero” frente a este tipo de amenazas. La medida incluye la autorización de aprehensiones, expulsiones y sanciones para los estudiantes involucrados, además de la responsabilidad civil de padres y tutores por los daños ocasionados. Asimismo, se intensificaron los controles preventivos dentro y fuera de los establecimientos educativos, con el objetivo de garantizar la seguridad de la comunidad escolar.

Por último, la Policía de Tucumán emitió un comunicado oficial en la noche del miércoles 15 de abril, en el que se remarca que las falsas amenazas, incluso aquellas realizadas como bromas en redes sociales, también generan operativos de seguridad y serán penalmente sancionadas. El mensaje oficial busca transmitir firmeza y responsabilidad compartida: la seguridad en las escuelas es un compromiso de toda la comunidad, y la Policía de Tucumán actuará sin excepciones frente a cualquier conducta que ponga en riesgo la integridad de estudiantes y docentes.