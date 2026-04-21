ADIUNT rechaza la presencia policial en las instituciones educativas

Mediante un comunicado ADIUNT expresó su repudio al Decreto 772/7 del Gobierno de Tucumán. "Mediante este instrumento, el gobernador Osvaldo Jaldo instruye al Ministerio de Seguridad y a la Policía Provincial a intervenir en escuelas y trasladar a estudiantes menores de edad al complejo penitenciario de Benjamín Paz por 'actos de inconducta'”.

Al respecto el comunicado expresa:

Este decreto se basa en un antecedente de 2024 que habilitaba expulsiones y traslados de menores sin orden judicial ante hechos de vandalismo, vulnerando la presunción de inocencia. La nueva norma profundiza la criminalización de las juventudes y sustituye el abordaje pedagógico de la violencia escolar por una respuesta punitiva y expulsiva que viola los derechos internacionales de niños, niñas y adolescentes.

Alertamos además que en el Instituto Técnico de Aguilares de la UNT se dispuso, sin consulta a la comunidad educativa, la presencia de Policía Provincial junto a personal de seguridad de la UNT en el ingreso al establecimiento. Esto constituye una violación a la autonomía universitaria: las fuerzas de seguridad provinciales no pueden ingresar a dependencias de universidades nacionales.

Rechazamos la injerencia policial en todas las escuelas, con especial énfasis en las preuniversitarias de la UNT.

Defendemos a las escuelas como espacios de formación, cuidado y participación. Exigimos presupuesto para garantizar equipos interdisciplinarios y actividades extracurriculares que permitan abordar la conflictividad escolar con herramientas pedagógicas, no represivas.