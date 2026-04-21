Monteros refuerza su desarrollo productivo con respaldo institucional de UCIM, FET y CAME



El encuentro entre UCIM, FET y CAME en Monteros consolidó la articulación público-privada y puso en foco proyectos clave como el Centro Comercial a Cielo Abierto y el crecimiento del sector productivo local.

Monteros fue escenario de una nueva muestra de articulación institucional con la realización de una reunión de Comité entre la Unión Comercial e Industrial de Monteros (UCIM), la Federación Económica de Tucumán (FET) y representantes de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). El encuentro reunió a actores clave del ámbito productivo y político, en un contexto marcado por desafíos económicos a nivel nacional.

La jornada contó con la participación del presidente de la FET y directivo de CAME, Héctor Viñuales, junto al secretario de Turismo de la entidad, Gregorio Werchow. A nivel local, estuvieron presentes el intendente Francisco "Panchito" Serra y el legislador provincial Francisco “Pancho” Serra, quienes destacaron la importancia del diálogo como herramienta para generar oportunidades y fortalecer el desarrollo económico.

Durante el encuentro se realizó un análisis de la situación actual del sector productivo y se plantearon estrategias conjuntas para enfrentar las dificultades del contexto. En ese sentido, se remarcó que la articulación entre el sector público y privado resulta fundamental para diseñar políticas que impacten de manera directa en la industria, el comercio y los servicios.

Uno de los puntos destacados de la jornada fue el recorrido por el Centro Comercial a Cielo Abierto, una obra estratégica que apunta a transformar el casco urbano de Monteros y potenciar la actividad comercial. Según se informó, el proyecto se encuentra en su etapa final, con la previsión de completar en los próximos meses las cuadras restantes.

Desde la organización, encabezada por el presidente de la UCIM, Daniel Younes, valoraron la presencia de los distintos sectores y reafirmaron el compromiso de continuar trabajando de manera conjunta. El encuentro dejó como mensaje central que el crecimiento de Monteros se sostiene en el fortalecimiento de los vínculos institucionales y en una agenda común orientada al desarrollo productivo de la región.

Durante la apertura, el presidente de la UCIM, Daniel Younes, destacó el rol de la institución como articuladora entre el sector público y privado. Luego, Viñuales brindó un panorama de la situación económica regional, subrayando la necesidad de que las entidades del interior mantengan protagonismo en el diseño de estrategias productivas.

El encuentro también incluyó exposiciones técnicas de los equipos de la UCIM, vinculados al comercio, a lo productivo - industrial, y lineas de acción para fortalecer la economia a nivel local.