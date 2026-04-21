martes 21 de abril de 2026
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21 Abr 2026

Las lluvias acompañarán toda la jornada del martes

El Servicio Meteorológico Nacional actualizó el pronóstico para los próximos días y las lluvias se extenderían un día más , es decir que hasta el jueves, el cielo permanecerá cubierto y con jornadas inestables.

Hoy en el departamento Monteros:

En cuanto a las marcas térmicas para hoy, son las siguientes: 14° de mínima y 18° de máxima que podría llegar al mediodía. La humedad es del 99%. El viento corre del sur a 8 km/h y la visibilidad es de 10 km.

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