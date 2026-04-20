Muerte en la Comisaria de Simoca: la querella sostiene que la evidencia médica apunta a un cuadro de extrema violencia

La querella en el caso de Jonathan Rodríguez afirma que la evidencia médica indica lesiones graves y descarta intoxicación como causa principap.

La investigación por la muerte de Jonathan Emmanuel Rodríguez, ocurrida tras permanecer bajo custodia policial en Simoca, sumó un nuevo capítulo luego de que la querella afirmara que la evidencia médica incorporada al expediente revela un cuadro “altamente compatible” con daño corporal severo.

El planteo fue presentado por el abogado de la familia, Benjamín Núñez Arevalo, quien cuestionó la hipótesis inicial vinculada a una posible intoxicación por sustancias. Según sostuvo, los datos clínicos reunidos hasta el momento muestran indicadores de extrema gravedad que no pueden ser relativizados.

Entre los parámetros señalados se destacan una CPK de 26.524 U/L, insuficiencia renal aguda con anuria, acidosis metabólica severa y múltiples lesiones físicas, como hematomas y escoriaciones en distintas partes del cuerpo. Para la querella, este conjunto es compatible con un cuadro de rabdomiólisis derivado de daño muscular intenso, con evolución hacia compromiso multiorgánico.

Desde la representación legal también remarcaron que los valores detectados coinciden con la evolución conocida de esa enzima, que suele alcanzar su pico entre las 24 y 48 horas posteriores a un daño significativo. En ese sentido, sostienen que los datos refuerzan la hipótesis de que las lesiones se habrían producido antes del ingreso hospitalario.

Otro de los puntos cuestionados es la mención inicial a una posible intoxicación. Según Núñez, esa versión no surgió de estudios médicos concluyentes, sino de información aportada en primera instancia sin respaldo científico autónomo.

En paralelo, el informe preliminar de autopsia confirmó la existencia de lesiones físicas, aunque aún no permitió establecer la causa definitiva de muerte. Para avanzar en esa determinación, restan incorporarse los estudios toxicológicos, que todavía no fueron agregados al expediente.

La querella insistió en que la investigación debe analizar de manera integral toda la evidencia médica disponible y citó estándares internacionales del Protocolo de Estambul, que establecen la necesidad de abordar posibles hechos de violencia con independencia y sin interferencias externas.