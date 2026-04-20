Alerta en la escuela Técnica: clases normales pero sin mochilas tras amenaza de tiroteo



Tras la aparición de un mensaje intimidante en un baño de la escuela Técnica N° 1 de Monteros, las autoridades dispusieron medidas de seguridad excepcionales: alumnos sin mochilas, controles en el ingreso y acompañamiento policial.

Un mensaje amenazante encendió la alarma en la Escuela Técnica, luego de que se detectara una inscripción en el baño de mujeres que advertía sobre un presunto tiroteo previsto para este martes 21 de abril. Frente a esta situación, las autoridades del establecimiento emitieron un comunicado oficial en el que confirmaron que las clases se desarrollarán con normalidad, pero bajo estrictas medidas de seguridad.

Entre las disposiciones adoptadas, se estableció que los alumnos no podrán asistir con mochilas. Solo podrán ingresar con carpetas y elementos básicos de escritura, como lápiz o lapicera. Además, se confirmó que habrá presencia policial en los accesos durante ambos turnos, con el objetivo de garantizar la seguridad de toda la comunidad educativa.

El hecho generó preocupación entre padres, docentes y estudiantes, en un contexto donde este tipo de amenazas —muchas veces vinculadas a retos virales o conductas irresponsables— se repiten en distintas instituciones del país. No obstante, desde la institución buscan llevar tranquilidad y reforzar la prevención, mientras se investiga el origen del mensaje para identificar a los responsables.

Las autoridades recordaron la importancia de tomar con seriedad este tipo de situaciones, evitando su difusión irresponsable y promoviendo la colaboración de toda la comunidad educativa para prevenir hechos que puedan poner en riesgo la seguridad.