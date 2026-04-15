Amenazas de tiroteo en escuelas tucumanas: investigan pintadas y refuerzan la seguridad

Pintadas con advertencias de un posible ataque en colegios de San Miguel de Tucumán generaron preocupación y obligaron a reforzar la presencia policial mientras avanza la investigación

Una serie de amenazas escritas en los sanitarios de dos colegios de San Miguel de Tucumán generó preocupación en la comunidad educativa y activó un operativo preventivo por parte de la Policía y la Justicia. Los mensajes advertían sobre un presunto tiroteo previsto para este martes 15 de abril y fueron detectados en los establecimientos Guillermina y San Francisco.

Según informaron fuentes policiales, la denuncia fue formalizada por directivos de una de las instituciones, mientras que el otro caso fue comunicado de manera oficial. A partir de ello, tomó intervención la fiscalía, que dispuso medidas de prevención y la presencia de efectivos en ambos colegios. Durante la jornada del lunes, las actividades se desarrollaron con normalidad, aunque bajo vigilancia.

El jefe de Policía, Joaquín Girvau, indicó que el objetivo principal es esclarecer el origen de las amenazas y llevar tranquilidad a las familias. En esa línea, recordó que este tipo de episodios ya cuenta con antecedentes en la provincia, como las amenazas de bomba registradas en años anteriores, y aseguró que se avanzará “hasta las últimas consecuencias” para identificar a los responsables.

Por el momento, las autoridades descartaron la implementación de controles en los accesos a los establecimientos, aunque confirmaron que se mantendrá un monitoreo constante y coordinación con los equipos directivos. Además, solicitaron la colaboración de la comunidad educativa para aportar cualquier información que pueda resultar útil en la investigación.

El episodio se produce en un contexto reciente de sensibilidad social, luego de que días atrás un alumno fuera detectado con un arma dentro de una escuela, lo que incrementó la preocupación ante este tipo de situaciones y reforzó la necesidad de prevención en los entornos educativos.