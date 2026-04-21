Video: Aprehenden a un joven por agredir a dos mujeres en la Villa Nueva

Un joven de 20 años fue aprehendido en Monteros luego de protagonizar un episodio de violencia de género contra una mujer y una menor. La Justicia convalidó la detención y avanza la investigación.

Un grave episodio de violencia de género se registró en la noche del lunes en la ciudad de Monteros, donde un joven de 20 años fue aprehendido tras intentar agredir a dos mujeres, entre ellas una menor de edad. El hecho ocurrió alrededor de las 23:00 en un domicilio ubicado sobre calle Córdoba al 100.

Según las primeras informaciones, el procedimiento se inició a partir de un alerta emitido por el Centro de Visualización y Monitoreo 911, que advertía sobre una situación de violencia en el lugar. Al arribar, los efectivos encontraron a un hombre en estado de alteración, que intentaba agredir físicamente a las víctimas.

De acuerdo a lo informado, el sujeto hizo caso omiso a las órdenes policiales y comenzó a amenazar al personal interviniente, por lo que se procedió a su inmediata aprehensión y traslado a la comisaría local. Las víctimas, una mujer de 25 años y una adolescente de 15, fueron asistidas y se les indicó la posibilidad de radicar la denuncia correspondiente.

La causa quedó en manos de la Unidad Fiscal especializada en delitos de violencia de género, intrafamiliar y contra la integridad sexual del Centro Judicial Monteros. El auxiliar fiscal interviniente convalidó la aprehensión del acusado, quien permanece alojado en sede policial mientras avanzan las actuaciones judiciales.