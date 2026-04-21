Amor en tiempo de ciclismo: Es de Neuquén, entrena en Monteros y se convirtió en doble campeona Argentina

Abril Garzón, oriunda de Huingan-có (Neuquén), logró dos títulos argentino en ciclismo y eligió Monteros como base de entrenamiento por amor y las buenas condiciones de terreno, llano y altura en pocos kilometros. Su presente la proyecta nuevamente a Europa, donde competirá como campeona argentina.

El ciclismo argentino suma una nueva protagonista y su historia tiene un inesperado punto de conexión con Monteros. Abril Garzón, de 21 años y oriunda de Huingan-có, en Neuquén, se consagró doble campeona argentina tras imponerse en las categorías Sub 23 y Elite, consolidándose como una de las grandes promesas del deporte nacional.

Detrás de los títulos hay un recorrido que combina esfuerzo, constancia y también una historia personal que la acercó a Tucumán. Desde hace tres años, Garzón elige Monteros como lugar de entrenamiento, donde trabaja su preparación junto a su pareja, el ciclista Tiago Olarte, también integrante de la Selección Argentina de Pista. “Si no fuera por esto, jamás habría pisado Monteros”, reconoce, dejando en claro el vínculo que construyó con la ciudad.

Su carrera viene en franco ascenso. Forma parte de la selección argentina desde 2021 y ya cuenta con experiencia internacional. El año pasado compitió en Bélgica y también participó en los Juegos Panamericanos Junior. Ahora, tras su consagración nacional, volverá a Europa en mayo, donde correrá luciendo la camiseta de campeona argentina, un logro que marca un antes y un después en su trayectoria.

El calendario 2026 no da respiro: tras su paso por Bélgica, Garzón tiene como objetivo los Juegos Suramericanos, donde buscará seguir posicionándose entre las mejores del continente. Mientras tanto, Monteros se convierte, una vez más, en parte de su historia, como ese punto en el mapa donde el amor y el deporte se cruzaron para impulsar una carrera que no para de crecer.