Elaboraron una guía para el abordaje de amenazas de tiroteo en instituciones educativas

Ante la reiteración de amenazas de tiroteo en establecimientos escolares, el Gobierno de Tucumán, bajo la gestión del gobernador Osvaldo Jaldo, ha puesto en vigencia un documento estratégico para orientar a la comunidad educativa en el abordaje de estas situaciones.

La iniciativa, encabezada por la ministra de Educación, Susana Montaldo, busca proporcionar herramientas claras a directivos, docentes y familias para garantizar la contención y el cuidado de los estudiantes.

El documento, titulado "Orientaciones para el abordaje de amenazas de tiroteo en instituciones educativas", fue elaborado por el Gabinete Pedagógico Interdisciplinario (GPI) del Ministerio de Educación. Su objetivo central es encuadrar las intervenciones en territorio, priorizando respuestas pedagógicas situadas y prácticas de cuidado que eviten el desdibujamiento de los roles institucionales.

Las líneas de trabajo establecidas se desarrollan en concordancia con el Decreto n.º 772/7 del Poder Ejecutivo Provincial. Asimismo, para casos que involucren la presencia efectiva de armas o el manejo de la comunicación con la prensa, las instituciones deben remitirse a la Guía Provincial para el Abordaje de Situaciones Escolares Complejas (Resol. Minis. 2452/5 MEdT).

El documento establece tres pilares fundamentales para organizar la respuesta ante una amenaza (descargar guía en https://www.educaciontuc.gov.ar/wp-content/uploads/2026/04/INTERVENCION-ANTE-AMENAZA-DE-TIROTEO-ORIENTACIONES-PARA-LA-COMUNIDAD-1.pdf):

Responsabilidad institucional y escucha: Se insta a las escuelas a habilitar espacios de diálogo para alojar la tensión y la incertidumbre que producen estas situaciones. Es fundamental evitar la circulación de versiones no verificadas y articular acciones con fuerzas de seguridad y salud según la complejidad del caso.

Se insta a las escuelas a habilitar espacios de diálogo para alojar la tensión y la incertidumbre que producen estas situaciones. Es fundamental evitar la circulación de versiones no verificadas y articular acciones con fuerzas de seguridad y salud según la complejidad del caso. Trabajo con estudiantes: Se propone generar espacios de intercambio dentro de los trayectos curriculares para que los jóvenes puedan expresar sus interpretaciones sobre lo sucedido. La guía enfatiza que una amenaza de muerte no es un chiste, sino un delito y una forma de violencia que debe reflexionarse colectivamente.

Se propone generar espacios de intercambio dentro de los trayectos curriculares para que los jóvenes puedan expresar sus interpretaciones sobre lo sucedido. La guía enfatiza que una amenaza de muerte no es un chiste, sino un delito y una forma de violencia que debe reflexionarse colectivamente. Implicación de las familias: Se convoca a los padres y tutores a recuperar prácticas de presencia y acompañamiento en la vida cotidiana de los menores. El documento destaca que establecer límites claros no es una medida punitiva, sino un acto de cuidado y amor que brinda protección y organización.

El documento resalta que las amenazas de tiroteo impactan de lleno en la vida institucional, y que se trata de una responsabilidad compartida que requiere de la participación de todos los integrantes de la comunidad educativa, algo que resulta indelegable.