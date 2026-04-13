Escándalo en el Hospital de Famaillá: secuestran 45 recetarios de una casa y detienen a una jovén

Un importante procedimiento judicial generó impacto en Famaillá, donde la Policía secuestró 45 recetarios oficiales del Hospital Parajón Ortiz y detuvo a una joven de 21 años, sospechada de integrar una maniobra de falsificación y uso irregular de documentación médica.

El operativo fue llevado adelante por personal de la Unidad Regional Oeste en el barrio Eva Perón, mediante allanamientos simultáneos en dos viviendas. Durante las inspecciones, los efectivos encontraron los talonarios en blanco, varios de ellos ya con sellos y firmas de profesionales de la salud, listos para su utilización.

Además, se secuestró documentación con sellos y distintos tipos de medicación, elementos que refuerzan la hipótesis de que se trataba de una estructura destinada a la emisión y posible comercialización de recetas y certificados apócrifos.

La investigación se inició a partir de la denuncia de un médico cirujano, quien detectó que su sello profesional estaba siendo utilizado sin autorización para prescribir medicamentos y emitir documentación falsa. A partir de ese dato, se desplegó una tarea de inteligencia que permitió identificar a la principal sospechosa.

La joven quedó formalmente imputada y a disposición de la Justicia, mientras avanza la causa para determinar si existen más personas involucradas y cuál era el alcance de estas maniobras. El procedimiento fue supervisado por autoridades policiales de la región y la investigación continúa en curso.