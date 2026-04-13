El influencer Jorgito Barrionuevo denunció que su hermana fue agredida: posturas contrapuestas

El caso generó una fuerte repercusión en redes sociales luego de que el joven relatara lo sucedido a través de sus cuentas y apuntara contra los presuntos responsables. Según contó, su hermana no solo habría sufrido quemaduras en la cara, sino que además habría sido golpeada por al menos tres personas. La escena, de acuerdo con su relato, fue presenciada por la hija de la víctima, que quedó en estado de shock.

En sus primeras publicaciones, Jorgito expresó toda su indignación por lo ocurrido y sostuvo que los agresores se habrían aprovechado de la personalidad tranquila de su hermana. “Le tiraron agua hirviendo en la cara a mi hermana”, manifestó en uno de los posteos en los que hizo pública la denuncia.

Con el correr de las horas, el caso sumó otra versión. Una de las mujeres señaladas por el influencer difundió un video en el que negó haber actuado de manera intencional. Según su descargo, el episodio se dio en medio de un conflicto de larga data y se produjo durante un forcejeo, situación en la que ambas habrían resultado quemadas. También sostuvo que existió una pelea mutua y afirmó contar con testigos y pruebas para respaldar su versión.

Mientras continúan las versiones cruzadas, hasta el momento no trascendió una confirmación oficial por parte de la Policía o de la Justicia sobre cómo ocurrió exactamente el hecho.

En las últimas horas, Jorgito confirmó que radicó la denuncia correspondiente y pidió ayuda en sus redes sociales para dar con personas que hayan presenciado la agresión. Además, publicó otros videos en los que se mostró junto a su hermana, donde puede observarse la marca de quemadura en la cara que le dejó el ataque.

El caso sigue generando conmoción en redes, con mensajes de apoyo a la familia, pedidos de justicia y una fuerte discusión pública a partir de las versiones contrapuestas sobre lo sucedido.