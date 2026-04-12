Ñuñorco afina detalles para su regreso: así luce el campo de juego en la previa del debut

El Club Atlético Ñuñorco ultima detalles para vivir un día que quedará marcado en su historia reciente. Con el regreso a la Primera A del fútbol tucumano y el esperado debut de Luis Miguel “Pulga” Rodríguez, el estado del campo de juego se convirtió en uno de los puntos clave en la previa.

Según expresó el presidente Mauricio Ovejero, el terreno se encuentra en “un 8,5 puntos”, destacando el trabajo realizado en las últimas semanas, a pesar del mal tiempo, para llegar en buenas condiciones al inicio de la competencia. Las imágenes reflejan un campo parejo, con césped en buen estado general y tribunas listas para recibir a una gran cantidad de hinchas.

La jornada de hoy no solo marcará el regreso del “Tigre” a la máxima categoría, sino también la inauguración oficial de la Liga, en un contexto que promete clima de fiesta en Monteros. La expectativa crece entre los simpatizantes, que aguardan por ver en acción a un equipo renovado y con figuras de peso.

Con el Pulga como estandarte y la ilusión intacta, Ñuñorco se prepara para volver a escribir su historia grande, esta vez nuevamente en Primera.