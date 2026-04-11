Narcoingeniería: cómo ocultan droga en cargamentos legales y por qué preocupa a la Justicia tucumana

Las maniobras para ocultar estupefacientes dentro de cargamentos legales ya no son episodios aislados: configuran una modalidad en expansión que replica métodos utilizados por organizaciones criminales internacionales.

Según registros oficiales, desde octubre hasta la actualidad se secuestraron más de 580 kilos de cocaína ocultos en frutas y hortalizas. Los procedimientos permitieron detectar 507 kilos escondidos en bananas, 30 kilos en berenjenas y, más recientemente, 52 kilos de cocaína junto a 100 kilos de marihuana en un cargamento de limones. Los envíos partían desde zonas cercanas a Orán y tenían como destino provincias como San Juan y Buenos Aires, lo que confirma el uso de rutas comerciales habituales para disimular el transporte ilegal.

El antecedente más impactante de esta modalidad en el país se registró en marzo de 2024 con el operativo “Zapallo duro”, donde se incautaron 861 kilos de cocaína ocultos en un camión que trasladaba zapallos. A nivel internacional, existen casos similares que marcan la hoja de ruta de estas organizaciones: en 2017, en Italia, se hallaron 55 kilos de cocaína en tambores de jugo de limón en el puerto de Gioia Tauro; mientras que en España, en 2019 y 2021, se detectaron cargamentos de 300 y 500 kilos respectivamente ocultos en pallets de fruta provenientes de Argentina.

Uno de los métodos más utilizados es el denominado “contaminación”, que consiste en introducir la droga en la carga en algún punto del trayecto, incluso dentro de los propios puertos, sin alterar el circuito comercial formal. Esta técnica dificulta la trazabilidad y complica la tarea de las fuerzas de seguridad, ya que muchas veces la mercadería legal funciona como “pantalla” perfecta para el traslado.

A esta tendencia se suman nuevas variantes que refuerzan la hipótesis de una mayor complejidad operativa. En los últimos días, por ejemplo, se incautaron cerca de 1.500 kilos de alimento para perros impregnados con cocaína en la Ciudad de Buenos Aires, una modalidad que suele utilizarse para el ingreso de droga en mercados internacionales.

Los investigadores advierten que este salto en la sofisticación podría estar vinculado a la influencia de grandes estructuras criminales, como los cárteles mexicanos, que desde hace años perfeccionan sistemas de ocultamiento y logística para el tráfico de estupefacientes a gran escala. Organizaciones como Jalisco Nueva Generación, Juárez y Sinaloa han sido mencionadas en informes internacionales por su capacidad de adaptación y expansión en América Latina.

Pese a los importantes decomisos, fuentes judiciales reconocen que aún no se logró desarticular completamente las redes responsables. El desafío es creciente: organizaciones con mayor capacidad técnica, logística y financiera logran infiltrar cadenas legales de producción y transporte, obligando a redoblar los controles en cada eslabón del circuito.

El fenómeno no solo expone la magnitud del narcotráfico, sino también la necesidad de modernizar los sistemas de control y coordinación entre jurisdicciones. En ese escenario, la frontera entre lo legal y lo ilegal se vuelve cada vez más difusa, y la lucha contra estas redes exige respuestas cada vez más complejas.