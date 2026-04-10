Tucumán fortaleció su proyección internacional en la feria Anuga Select Brasil 2026

En representación del gobernador Osvaldo Jaldo y en su rol de secretario ejecutivo por Tucumán en el Consejo Regional del Norte Grande Argentino, el ministro Regino Amado participó de la feria internacional Anuga Select Brasil 2026, desarrollada del 7 al 9 de abril en San Pablo. La misión fue organizada de manera conjunta por el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, consolidándose como una plataforma estratégica para posicionar la oferta exportable de las provincias del norte argentino.

Durante la actividad, el funcionario formó parte de la recepción oficial organizada por el Consulado General y Centro de Promoción de la República Argentina en San Pablo, encabezada por el cónsul general Luis María Kreckler, donde participaron representantes del CFI, autoridades de distintas provincias y estados, empresarios argentinos y brasileños, importadores, exportadores y referentes del sector logístico e industrial. El encuentro permitió generar un espacio de intercambio directo para fortalecer vínculos y promover futuras oportunidades de negocio entre ambos países.

En ese marco, Amado destacó la importancia de la presencia tucumana en este tipo de eventos internacionales, subrayando que la provincia mantiene una relación comercial estratégica con Brasil, uno de sus principales socios. En 2024, Tucumán exportó aproximadamente 954 millones de dólares, siendo Brasil el segundo destino de exportación, con cerca del 17% al 20% del total, principalmente en productos industriales y agroindustriales.

La oferta exportable tucumana hacia el mercado brasileño incluye una amplia variedad de productos, con fuerte predominio del complejo citrícola —limón fresco, jugos y aceites esenciales—, además de derivados del azúcar, legumbres, cereales y frutas finas. A esto se suma el sector industrial, con especial protagonismo de la actividad autopartista: la planta de Scania en Colombres exporta el 95% de su producción a Brasil, consolidando un vínculo clave en materia de industria y empleo.

Asimismo, la provincia cuenta con un entramado metalmecánico que también exporta maquinaria y componentes, y con industrias alimenticias que agregan valor a la producción primaria, como el caso de las pastas secas y productos derivados del trigo, que buscan ampliar su presencia en el mercado regional.

La participación en Anuga Select Brasil permitió, además, integrar rondas de negocios bajo la modalidad de meeting point, facilitando encuentros previamente coordinados con potenciales compradores y socios comerciales, en un contexto donde el 88% de los asistentes manifiesta asistir con el objetivo de concretar negocios y encontrar nuevos proveedores.En este sentido, Amado remarcó que estos espacios no solo fortalecen la visibilidad de Tucumán y el Norte Grande, sino que también contribuyen a generar inversiones, ampliar mercados y promover la creación de empleo genuino en la provincia.La presencia tucumana en uno de los principales encuentros de la industria de alimentos y bebidas de América Latina reafirma la estrategia de inserción internacional impulsada por el gobernador Osvaldo Jaldo, consolidando vínculos comerciales y proyectando el desarrollo productivo hacia nuevos mercados.