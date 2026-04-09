Styven Albarracín brilló en Neuquén: oro internacional y proyección en la Seleccion Argentina



El paratletismo tucumano sigue dando señales de crecimiento y proyección. Esta vez, el protagonista es Styven Albarracín, quien logró una destacada actuación al quedarse con la medalla de oro en su categoría en el Open Internacional disputado en Neuquén.

El deportista, de Acheral, compite en pruebas de velocidad en silla de ruedas y forma parte de la Selección Argentina Juvenil. Su participación se dio en el marco del 4° Open COPAR, una competencia de nivel internacional que reunió a atletas de distintos países.

Antes del torneo, Albarracín integró un campus internacional de entrenamiento específico para atletas en silla de ruedas, enfocado en perfeccionar aspectos técnicos y físicos. Esa preparación se reflejó en su rendimiento, donde logró imponerse ante competidores de Brasil, México, Chile, Uruguay, Colombia y Perú.

El resultado no solo representa una medalla, sino también una confirmación de su presente deportivo y su consolidación dentro del seleccionado juvenil argentino.

El calendario del atleta continuará activo: en mayo tiene previsto competir en Posadas, donde buscará sostener su nivel y seguir sumando experiencia en el circuito nacional.

El crecimiento de Albarracín se sostiene en un trabajo articulado junto a su entrenador Heber Vélez, y las rutinas en el gimnasio A+ Gym.

Con resultados como este, el tucumano no solo suma logros personales, sino que también se posiciona como una de las promesas del paratletismo argentino a nivel juvenil.