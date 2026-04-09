Desesperado pedido en medio del dolor: buscan el celular y los anillos de una víctima del temporal en Tucumán

En medio del duelo, un mensaje cargado de emoción recorre las redes con un pedido urgente para recuperar recuerdos de una joven víctima del temporal.

A pocos días de la tragedia que conmocionó a la provincia, familiares y allegados de Solana Albornoz iniciaron una campaña para recuperar objetos personales que desaparecieron tras el temporal que afectó a Tafí Viejo.

El pedido, difundido a través de redes sociales, apunta especialmente a un teléfono celular y a tres anillos que la joven llevaba consigo al momento del hecho y que, según indicaron, tienen un profundo valor emocional para su familia.

Entre los elementos mencionados se encuentra un iPhone 13 Pro Max de color blanco con funda roja, que habría sido encendido el domingo posterior al episodio, lo que genera expectativas sobre su posible ubicación. Además, detallaron que Solana llevaba puestos una alianza de matrimonio, un anillo de compromiso de oro con una flor de cuatro pétalos blancos y otro con sus iniciales.

De acuerdo al relato de sus allegados, bomberos que intervinieron en el lugar confirmaron que estos objetos estaban en poder de la joven durante las primeras tareas, pero que luego no volvieron a ser vistos tras el retiro de los cuerpos.

La campaña tiene como objetivo recuperar estos elementos para entregarlos a sus padres y hermanas. “Necesitamos encontrarlo para recuperar sus recuerdos”, expresaron en el mensaje, que también incluye el ofrecimiento de una recompensa para quienes puedan aportar datos certeros.

La historia de Mariano Robles y Solana, fallecidos durante el temporal, continúa generando una fuerte conmoción en la comunidad. En este contexto, la búsqueda de sus pertenencias se transforma en un nuevo capítulo atravesado por el dolor, pero también por la esperanza.

Quienes tengan información pueden comunicarse al número difundido por la familia: 3815701505. Desde el entorno de la joven remarcaron que cualquier dato puede ser clave para recuperar objetos que representan mucho más que un valor material: son parte de su historia.