Liga Tucumana: Ñuñorco ya conoce a sus rivales y será una exigente zona

La Liga Tucumana de Fútbol oficializó el esquema de competencia y los grupos para la temporada 2026 de la Primera División “A”, y Ñuñorco ya tiene definido el camino que deberá recorrer en una nueva edición del torneo más importante del fútbol local.

El conjunto monterizo formará parte del Grupo E, donde deberá medirse ante Club Santa Rosa, Club Unión Simoca, Club Alto Verde, Club La Providencia, Club San Ramón, Club Azucarera Argentina y Concepción FC. Se trata de una zona con fuerte presencia de equipos del interior, históricamente competitivos y con canchas siempre difíciles. Además, que habrá clásicos asegurados en Simoca, en el departamento Monteros y Concepción.

El torneo tendrá un formato de Apertura y Clausura, con un total de 19 fechas por cada certamen. En la fase inicial, los equipos estarán divididos en seis zonas: cuatro grupos de siete clubes y dos zonas de ocho, buscando equilibrar la cantidad de partidos mediante cruces interzonales. En total, se disputarán 14 fechas en esta etapa, con partidos de ida y vuelta.

Además del título anual, el campeonato otorgará plazas deportivas para el Torneo Regional Federal Amateur 2027/28, lo que eleva la vara competitiva y el nivel de exigencia. También se confirmó que habrá dos descensos al finalizar la temporada, lo que agrega un condimento extra a cada jornada.

Para Ñuñorco, el desafío será sostener regularidad en una zona pareja, donde cada punto puede ser determinante. Con rivales de distintas localidades y estilos de juego, el equipo monterizo buscará hacerse fuerte y pelear por la clasificación en un torneo que promete ser largo, intenso y con margen de error mínimo.

Todos los grupos

Grupo A:

Club Villa Mitre

Club Juventud Unida

Club All Boys

Club Talleres

Club Central Norte

Club Experimental

Club San José

Grupo B:

Club Sportivo Guzmán

Club Argentino del Norte

Club Amalia

Club Tucumán Central

Club Atlético Tucumán

Club San Antonio

Club San Martín

Grupo C:

Club San Juan

Club Atlético Concepción

Club Social Lastenia

Club San Lorenzo DG

Garmendia FC

Club Unión del Norte

Club Cruz Alta

Grupo D:

Santa Lucía FC

Club Deportivo Famaillá

Club San Pablo

Club Almirante Brown

Club Bella Vista

Club San Fernando

Club Ateneo Parroquial

Grupo E:

Club Santa Rosa

Club Ñuñorco

Club Unión Simoca

Club Alto Verde

Club La Providencia

Club San Ramón

Club Azucarera Argentina

Concepción FC

Grupo F:

Club San Lorenzo SA

Club Santa Ana

Club Deportivo Graneros

Club Deportivo Marapa

Club Jorge Newbery

Club Deportivo Aguilares

Club Deportivo Llorens

Club Sportivo Trinidad

El formato del campeonato incluirá torneos Apertura y Clausura, con un calendario que se extenderá durante gran parte del año. Además, habrá plazas en juego para el Torneo Regional Federal Amateur 2027/28, lo que suma un incentivo deportivo clave para los clubes que aspiran a trascender a nivel nacional.

Con los grupos ya confirmados, comienza la cuenta regresiva para el inicio de la competencia. En cada rincón de Tucumán, la ilusión se renueva y el fútbol local se prepara para una temporada que promete ser vibrante desde la primera fecha.

La pelota todavía no empezó a rodar, pero el fixture ya empieza a jugarse en la cabeza de todos. Y en Monteros, la ilusión vuelve a estar intacta.