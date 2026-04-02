Liga Tucumana: Ñuñorco ya conoce a sus rivales y será una exigente zona
Se confirmó el formato y los grupos del Torneo Anual de Primera División “A” 2026. Ñuñorco integrará una zona competitiva con equipos de peso del interior tucumano.
[Foto Prensa Club Atlético Ñuñorco. ]
La Liga Tucumana de Fútbol oficializó el esquema de competencia y los grupos para la temporada 2026 de la Primera División “A”, y Ñuñorco ya tiene definido el camino que deberá recorrer en una nueva edición del torneo más importante del fútbol local.
El conjunto monterizo formará parte del Grupo E, donde deberá medirse ante Club Santa Rosa, Club Unión Simoca, Club Alto Verde, Club La Providencia, Club San Ramón, Club Azucarera Argentina y Concepción FC. Se trata de una zona con fuerte presencia de equipos del interior, históricamente competitivos y con canchas siempre difíciles. Además, que habrá clásicos asegurados en Simoca, en el departamento Monteros y Concepción.
El torneo tendrá un formato de Apertura y Clausura, con un total de 19 fechas por cada certamen. En la fase inicial, los equipos estarán divididos en seis zonas: cuatro grupos de siete clubes y dos zonas de ocho, buscando equilibrar la cantidad de partidos mediante cruces interzonales. En total, se disputarán 14 fechas en esta etapa, con partidos de ida y vuelta.
Además del título anual, el campeonato otorgará plazas deportivas para el Torneo Regional Federal Amateur 2027/28, lo que eleva la vara competitiva y el nivel de exigencia. También se confirmó que habrá dos descensos al finalizar la temporada, lo que agrega un condimento extra a cada jornada.
Para Ñuñorco, el desafío será sostener regularidad en una zona pareja, donde cada punto puede ser determinante. Con rivales de distintas localidades y estilos de juego, el equipo monterizo buscará hacerse fuerte y pelear por la clasificación en un torneo que promete ser largo, intenso y con margen de error mínimo.
Todos los grupos
Grupo A:
- Club Villa Mitre
- Club Juventud Unida
- Club All Boys
- Club Talleres
- Club Central Norte
- Club Experimental
- Club San José
Grupo B:
- Club Sportivo Guzmán
- Club Argentino del Norte
- Club Amalia
- Club Tucumán Central
- Club Atlético Tucumán
- Club San Antonio
- Club San Martín
Grupo C:
- Club San Juan
- Club Atlético Concepción
- Club Social Lastenia
- Club San Lorenzo DG
- Garmendia FC
- Club Unión del Norte
- Club Cruz Alta
Grupo D:
- Santa Lucía FC
- Club Deportivo Famaillá
- Club San Pablo
- Club Almirante Brown
- Club Bella Vista
- Club San Fernando
- Club Ateneo Parroquial
Grupo E:
- Club Santa Rosa
- Club Ñuñorco
- Club Unión Simoca
- Club Alto Verde
- Club La Providencia
- Club San Ramón
- Club Azucarera Argentina
- Concepción FC
Grupo F:
- Club San Lorenzo SA
- Club Santa Ana
- Club Deportivo Graneros
- Club Deportivo Marapa
- Club Jorge Newbery
- Club Deportivo Aguilares
- Club Deportivo Llorens
- Club Sportivo Trinidad
El formato del campeonato incluirá torneos Apertura y Clausura, con un calendario que se extenderá durante gran parte del año. Además, habrá plazas en juego para el Torneo Regional Federal Amateur 2027/28, lo que suma un incentivo deportivo clave para los clubes que aspiran a trascender a nivel nacional.
Con los grupos ya confirmados, comienza la cuenta regresiva para el inicio de la competencia. En cada rincón de Tucumán, la ilusión se renueva y el fútbol local se prepara para una temporada que promete ser vibrante desde la primera fecha.
La pelota todavía no empezó a rodar, pero el fixture ya empieza a jugarse en la cabeza de todos. Y en Monteros, la ilusión vuelve a estar intacta.