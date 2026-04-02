Demora de más de 3 horas para subir a Tafí del Valle: Largas filas de vehiculos en Las Mesadas

Vecinos y turistas sufrieron demoras de más de tres horas para subir a los Valles Calchaquiés. Un socavón en la ruta 307 y controles en Las Mesadas provocaron un colapso vehicular en plena jornada turística.

Lo que prometía ser una escapada de descanso en pleno feriado del 2 de abril terminó convirtiéndose en una jornada cargada de tensión para cientos de turistas que eligieron los Valles Calchaquíes. Desde las primeras horas del día, el intenso flujo vehicular comenzó a generar complicaciones en el acceso, especialmente en la zona de Las Mesadas, donde los controles avanzaban con marcada lentitud.

Las demoras no tardaron en hacerse sentir. Según relataron los propios visitantes, las esperas superaron las tres horas en algunos casos, con filas interminables de vehículos que avanzaban a paso mínimo. La situación generó un creciente malestar, al punto que muchos optaron por dar la vuelta y regresar a sus lugares de origen ante la imposibilidad de ingresar en un tiempo razonable.

El panorama se agravó aún más por un inconveniente en la Ruta Provincial 307. De acuerdo con información oficial de la Dirección Provincial de Vialidad y Defensa Civil, a la altura del kilómetro 9/10, en la zona previa a Las Mesadas, en Santa Lucía, se detectó un socavón que afectó media calzada. Esta situación obligó a reducir la circulación y extremar las precauciones, generando un cuello de botella que impactó directamente en el tránsito.

Quienes finalmente lograron avanzar lo hicieron tras largas horas de espera y bajo condiciones que exigían máxima atención al volante.