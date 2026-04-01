Tucumán invita a vivir una Semana Santa con propuestas en toda la provincia

La provincia se prepara para recibir una nueva Semana Santa con un calendario de actividades que recorrerá cada rincón del territorio, ofreciendo experiencias que combinan espiritualidad, cultura y turismo.

Así, cada propuesta se convierte en una invitación a vivir la Semana Santa desde diferentes miradas: la fe, la cultura y el disfrute del entorno. En estos días, Tucumán se transforma en un escenario donde las tradiciones se renuevan y los paisajes acompañan cada momento de recogimiento y celebración.

La Semana Santa se consolida de esta manera como uno de los períodos más significativos del calendario turístico, reafirmando a la provincia como un destino que conjuga identidad, espiritualidad y naturaleza en una experiencia integral.

Agenda Semana Santa 2026

MIÉRCOLES 01/04 (Hoy)