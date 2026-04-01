domingo 5 de abril de 2026
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1 Abr 2026

Tucumán invita a vivir una Semana Santa con propuestas en toda la provincia

Celebraciones religiosas, representaciones, ferias y actividades culturales formarán parte de una agenda que se desplegará en distintos puntos del territorio, invitando a vivir estos días entre la fe, la tradición y la naturaleza.

La provincia se prepara para recibir una nueva Semana Santa con un calendario de actividades que recorrerá cada rincón del territorio, ofreciendo experiencias que combinan espiritualidad, cultura y turismo.

Así, cada propuesta se convierte en una invitación a vivir la Semana Santa desde diferentes miradas: la fe, la cultura y el disfrute del entorno. En estos días, Tucumán se transforma en un escenario donde las tradiciones se renuevan y los paisajes acompañan cada momento de recogimiento y celebración.

La Semana Santa se consolida de esta manera como uno de los períodos más significativos del calendario turístico, reafirmando a la provincia como un destino que conjuga identidad, espiritualidad y naturaleza en una experiencia integral.

Agenda Semana Santa 2026 

MIÉRCOLES 01/04 (Hoy)

  • COLALAO DEL VALLE | Misa y Confesiones en la Parroquia Ntra. Sra. del Rosario.
  • FAMAILLÁ | 09:00 a 18:00 h: Visitas guiadas al Museo de Malvinas.
  • FAMAILLÁ | 23:00 h: Vigilia en Conmemoración de los Veteranos y Caídos de Malvinas (Explanada Museo de Malvinas).
  • MONTEROS | 17:00 h: Vía Crucis de niños de la Catequesis en la Parroquia Ntra. Sra. del Rosario.
  • SANTA ANA | Concurso de la Rosca de Pascua en la Terminal de Santa Ana.
  • JUEVES 02/04 (Jueves Santo)
  • COLALAO DEL VALLE | 20:00 h: Misa de la Cena del Señor con lavatorio de pies.
  • EL MOLLAR | 10:00 a 20:30 h: Feria Yallique en la Plaza principal Justiniano Frías Silva.
  • EL MOLLAR | 17:00 h: Clases de yoga en el Museo Arq. Los Menhires.
  • EL MOLLAR | 19:00 h: Clases de zumba en Salón la Lucila.
  • EL MOLLAR | 19:30 h: Ruta de la Fe - Visita a los 7 Templos (Salida desde Capilla Virgen de Covadonga).
  • FAMAILLÁ | Acto Oficial por el Día del Veterano y de los Caídos en Malvinas (Monumento a los Veteranos).
  • J.B. ALBERDI | 21:00 h: Obra de Danzas folclóricas "El Verbo se hizo carne y bailó entre nosotros" en la Plaza principal.
  • MONTEROS | 20:00 h: Misa de la Cena del Señor en la Parroquia Ntra. Sra. del Rosario.
  • SAN JAVIER | 19:00 h: Misa Cena del Señor y lavatorio de los pies en Iglesia Ntra. Sra. de Pompeya.
  • SAN PEDRO DE COLALAO | 09:00 h: Concurso departamental de Caballos peruanos en La Paz, San Fernando Polo.
  • SANTA ANA | 10:00 h: Acto Conmemorativo de Malvinas en Plazoleta Castagnaro.
  • SIMOCA | 21:00 h: Obra de la Pasión de Cristo en Plazoleta Evita.
  • YERBA BUENA | 20:00 a 00:00 h: Visita a los 7 Templos (Gratuita con inscripción previa, salida desde Av. Aconquija 2021).
  • YERBA BUENA | 15:00 h: Actividad Eco Team (Salida desde el tótem Experiencias Yungas, Av. Perón 2900).
  • VIERNES 03/04 (Viernes Santo)
  • AGUILARES | 21:00 h: Vía Crucis y La Pasión por la comunidad de Santa Bárbara en la Iglesia Santa Bárbara.
  • COLALAO DEL VALLE | 19:00 h: Celebración de la Pasión y Adoración de la Cruz.
  • COLALAO DEL VALLE | 21:00 h: Vía Crucis penitencial por calle Tajamar.
  • EL CADILLAL | 09:00 h: Campeonato Argentino de Micro 2026 en el Club de Velas.
  • EL CADILLAL | 18:00 h: Vía Crucis Náutico "Gracia sobre gracias" en el Dique El Cadillal.
  • EL MOLLAR | 10:00 a 20:30 h: Feria Yallique en la Plaza principal.
  • EL MOLLAR | 19:30 h: 6º Representación de Estampas vivas "Jesús en Su camino al Calvario" (Capilla Virgen de Covadonga).
  • FAMAILLÁ | 19:00 h: Obra de Teatro "La Pasión de Cristo" en Galería de la Veneración.
  • MONTEROS | 20:30 h: Vía Crucis por la ciudad desde la Parroquia Ntra. Sra. del Rosario.
  • SAN JAVIER | 19:00 h: Celebración de la Santa Cruz en la Iglesia Ntra. Señora de Pompeya.
  • SAN JAVIER | 19:00 h: Vía Crucis desde la iglesia hasta la Explanada del Cristo Bendicente.
  • SAN PEDRO DE COLALAO | 20:00 h: Escenificación Camino al Calvario en la Gruta de Lourdes.
  • SANTA ANA | 15:00 h: Adoración de la Cruz en la Capilla del Señor de la Salud.
  • SANTA ANA | 21:00 h: Obra de Danzas folclóricas "El Verbo se hizo carne..." en el Playón comunal.
  • TAFÍ DEL VALLE | 16:00 h: Obra "Vida y Pasión de Dios hombre" en Predio Ojo de Agua.
  • TAFÍ DEL VALLE | 19:00 h: Julio Palacios presentando la Misa Criolla en el Cristo de La Quebradita.
  • YERBA BUENA | 17:00 h: Vía Crucis viviente desde el Cristo de Av. Aconquija hasta la Parroquia Ntra. Sra. de la Caridad.
  • SÁBADO 04/04 (Sábado de Gloria)
  • EL CADILLAL | 09:00 h: Campeonato Argentino de Micro 2026 en el Club de Velas.
  • EL CADILLAL | 19:00 h: 4º Encuentro Acrobático del Norte Grande en el Anfiteatro Los Tucu Tucu.
  • EL MOLLAR | 10:00 a 20:30 h: Feria Yallique en la Plaza principal.
  • EL MOLLAR | 17:00 h: Clases de yoga en el Museo Arq. Los Menhires.
  • EL MOLLAR | 19:00 h: Misa Criolla en la Capilla Virgen de Covadonga.
  • TAFÍ DEL VALLE | 16:00 h: Obra "Vida y Pasión de Dios hombre" en Predio Ojo de Agua.
  • FAMAILLÁ | 10:00 h: Ruta de la Fe - Recorrido guiado y Elevación de la Virgen del Carmen sobre el Monte Carmelo.
  • MONTE BELLO | 20:00 h: Obra de Danzas folclóricas "El Verbo se hizo carne..." en el Polideportivo comunal.
  • SAN PEDRO DE COLALAO | 20:00 h: Fiesta Nacional de la Nuez en el Club San Pedro de Colalao.
  • SAN JAVIER | 19:00 h: Misa Vigilia Pascual en la Iglesia Ntra. Señora de Pompeya.
  • SIMOCA | 12:00 h: Paella Comunitaria en el Predio Ferial.
  • VIGILIAS PASCUALES | 20:30 h en Monteros y 21:00 h en Colalao del Valle y San Javier.
  • YERBA BUENA | 17:00 h: Feria de Artesanos en Plaza Nougués.
  • DOMINGO 05/04 (Pascua)
  • AGUILARES | 17:00 h: Paseo de Artesanos en Plaza 25 de mayo. 21:00 h: Concierto de la Banda de Música Municipal.
  • COLALAO DEL VALLE | 19:30 h: Misa de Pascua en la Parroquia Ntra. Sra. del Rosario.
  • FAMAILLÁ | 17:00 h: Expo Pascuas - Feria de Emprendedores 
  • FAMAILLÁ | 17:00 h: Danza Escénica "La Pasión de Cristo" por Ballet Lazos Luna en Réplica del Cabildo.
  • SAN JAVIER | 19:00 h: Misa Criolla y Espectáculo Folclórico en Explanada del Cristo Bendicente.
  • YERBA BUENA | 17:00 h: Feria de Artesanos en Plaza Nougués.
  • ACTIVIDADES PERMANENTES
  • EL CADILLAL: Museo Arqueológico (Todos los días de 10 a 18 h) y Lagoferiantes (Sáb, Dom y Feriados de 13 a 21 h).
  • MONTEROS: Visitas guiadas en la Parroquia Ntra. Sra. del Rosario (Todos los días de 9 a 12 h).

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