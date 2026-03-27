Aquí está en cronograma completo de pago de SUAF para abril

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó el calendario de pagos de la asignación por hijo del SUAF (Sistema Único de Asignaciones Familiares) correspondiente a abril de 2026. Como ocurre cada mes, el cronograma se organiza según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) del titular.

Cronograma de cobro en abril de 2026

El calendario oficial de la asignación por hijo del SUAF quedó establecido de la siguiente manera:

10 de abril: DNI terminados en 0.

13 de abril: DNI terminados en 1.

14 de abril: DNI terminados en 2.

15 de abril: DNI terminados en 3.

16 de abril: DNI terminados en 4.

17 de abril: DNI terminados en 5.

20 de abril: DNI terminados en 6.

21 de abril: DNI terminados en 7.

22 de abril: DNI terminados en 8.

23 de abril: DNI terminados en 9.

Además, el viernes 10 de abril se hará el pago de las asignaciones familiares del SUAF a todos los titulares de Pensiones no Contributivas (PNC). Es decir, en este caso no se dividirá el cronograma conforme a la finalización del DNI.

Aumento de la asignación por hijo del SUAF

En abril de 2026, las asignaciones familiares del SUAF se actualizarán un 2,9%, en línea con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de febrero informado por el Indec.

Para el primer rango de ingresos, el monto de la asignación por hijo será de $68.341. Por su parte, la asignación por hijo con discapacidad ascenderá a $222.511. No obstante, se debe recordar que el monto depende de los ingresos del grupo familiar.

Además, los topes de ingresos también serán actualizados. El límite individual se fijará en $2.801.551, mientras que el ingreso máximo del grupo familiar será de $5.603.101. En caso de superar alguno de estos valores, se pierde el derecho a percibir la asignación por hijo del SUAF.

Beneficiarios de la asignación por hijo del SUAF

El SUAF incluye a trabajadores en relación de dependencia, monotributistas, jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), beneficiarios del Fondo de Desempleo, titulares de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) y excombatientes de Malvinas.

Para cobrar la asignación por hijo del SUAF, es indispensable que los vínculos familiares estén correctamente registrados en la base de datos de Anses. Por ello, se debe contar con la partida de nacimiento del menor, el DNI del grupo familiar y, en caso de corresponder, el Certificado Único de Discapacidad (CUD).