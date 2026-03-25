Santiago Agüero gana ritmo en España y apunta a consolidarse en la Copa

Santiago Agüero compite en España y sigue sumando experiencia en la Copa de España de ciclismo. El deportista argentino avanza en su adaptación al ritmo europeo y se prepara para nuevas fechas en el País Vasco.

El ciclista argentino Santiago Agüero continúa dando pasos firmes en su experiencia internacional en España, donde compite en la exigente Copa de España. En plena etapa de adaptación, el deportista destacó que, a medida que avanzan las carreras, logra sentirse cada vez más cómodo dentro del pelotón europeo.

“Me está yendo bastante bien hasta ahora. Cada carrera que pasa me voy adaptando”, expresó Agüero al analizar sus primeras participaciones. Su debut en la competencia no fue sencillo, pero logró completar la prueba, marcando el inicio de un proceso de crecimiento deportivo en un contexto de alto nivel competitivo.

En sus siguientes presentaciones, incluyendo una exigente jornada en Padrón, el argentino mostró avances pese a algunos contratiempos mecánicos. “Tuve que cambiar la bici dos veces y se me salió la cadena, pero igual terminé entre los 30”, detalló, reflejando tanto las dificultades como su capacidad para sobreponerse en carrera.

El calendario no da respiro. El próximo desafío será una nueva fecha en el País Vasco, una de las plazas más competitivas del ciclismo español. La Copa de España cuenta con alrededor de 12 fechas, tras las cuales comenzarán las tradicionales vueltas por etapas que se extenderán hasta septiembre, marcando el tramo más intenso de la temporada.

En cuanto a la preparación, Agüero explicó que el enfoque actual es distinto al de la pretemporada. “Los entrenamientos son duros, pero no tanto como en Argentina. Allá hacía muchas horas, mucho trabajo. Acá, como competimos casi todos los fines de semana, bajo la carga”, señaló. Actualmente, combina sesiones moderadas en bicicleta —de entre tres y cinco horas— con trabajos de gimnasio, priorizando llegar con frescura a cada competencia.

Con constancia, aprendizaje y roce internacional, Santiago Agüero transita una temporada clave en Europa, donde cada kilómetro suma experiencia y lo acerca a consolidarse en el ciclismo de alto rendimiento.