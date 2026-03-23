Drama en Garmendia: un médico atropelló a una mujer policía, huyó y fue detenido

Una mujer policía fue embestida mientras esperaba el colectivo sobre la Ruta 336 en Tucumán. El conductor, un médico de 31 años, se dio a la fuga pero fue capturado minutos después en un puesto fronterizo. Investigan lesiones culposas y posibles agravantes.

Un hecho de extrema gravedad sacudió este lunes por la mañana a la localidad de Garmendia, en el departamento Burruyacú, donde una mujer policía fue atropellada por un automóvil cuyo conductor, lejos de asistirla, escapó del lugar. La rápida reacción policial permitió su detención minutos más tarde, en medio de un operativo cerrojo.

El episodio ocurrió alrededor de las 9:00, cuando la oficial Florencia del Carmen Salazar, de 29 años y con servicio en la Comisaría de Burruyacú, se encontraba en una garita sobre la Ruta 336 aguardando el transporte público. Según los primeros datos de la investigación, un vehículo marca Toyota Yaris perdió el control, cruzó de carril e impactó de lleno contra la joven, dejándola tendida con heridas de consideración.

Lejos de detenerse, el conductor habría acelerado y abandonado la escena, lo que activó de inmediato un protocolo de alerta en la zona. Gracias a la rápida intervención de efectivos policiales, el automóvil fue interceptado en el Puesto Fronterizo de 7 de Abril, cuando intentaba salir del área. El sospechoso, un médico de 31 años con domicilio en San Miguel de Tucumán, quedó aprehendido.

La víctima fue trasladada inicialmente a un hospital local, donde el Dr. Amdor diagnosticó politraumatismos. Debido a la complejidad del cuadro, se dispuso su derivación a un centro de mayor complejidad para realizar estudios más exhaustivos y garantizar una mejor atención.

La causa quedó en manos de la Unidad Fiscal Criminal 1, que la investiga bajo la carátula de “lesiones culposas”. Entre las primeras medidas dispuestas se ordenaron exámenes toxicológicos y de alcoholemia al conductor, el secuestro del vehículo para peritajes técnicos y el relevamiento de cámaras de seguridad en la zona, además de la toma de testimonios.

El procedimiento fue supervisado por autoridades policiales de la región, en un caso que generó fuerte conmoción y reabre el debate sobre la responsabilidad al volante y las consecuencias de abandonar a una víctima tras un siniestro vial.