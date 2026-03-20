Tragedia laboral en Monteros Viejo: un hombre murió tras caer del techo de una vivienda

Un trabajador murió en Monteros tras caer del techo de una vivienda mientras realizaba tareas. El hecho ocurrió en calle Diego de Villarroel y es investigado por la Justicia. Es el segundo hecho trágico, que involucra a trabajadores, que sucede en la ciudad

Un nuevo hecho trágico sacudió a la ciudad de Monteros este jueves, cuando un hombre de 56 años perdió la vida tras sufrir una caída mientras trabajaba en una vivienda particular. El episodio se registró durante el jueves por la tarde en una propiedad ubicada sobre calle Diego de Villarroel.

De acuerdo al informe policial, la víctima fue identificada como Manuel Reyes Morales, residente en Monteros. Según los primeros datos, el hombre se encontraba realizando trabajos junto a un ayudante en el techo de chapa del fondo de en una vivienda.

En un momento, por causas que se investigan, la estructura del techo colapsó, provocando la caída del trabajador, quien quedó tendido en el suelo con graves lesiones. Ante la situación, los moradores de la vivienda llamaron a Defensa Civil junto a una ambulancia del servicio de emergencias 107.

El hombre fue trasladado de urgencia al Hospital General Lamadrid, donde lamentablemente ingresó sin vida, según confirmó la médica de guardia, Dra. María Olea. Posteriormente, intervino el médico de Policía, quien realizó el reconocimiento correspondiente y recomendó la realización de una autopsia.

La Unidad Fiscal interviniente, a cargo del Dr. César Larry, tomó intervención en el caso y dispuso las actuaciones de rigor, incluyendo la participación de personal de Criminalística.