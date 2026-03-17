Tragedia en el B° San Carlos: un hombre murió tras ser aplastado por un poste mientras realizaba tareas

Una tragedia conmocionó este martes al barrio San Carlos, donde un hombre perdió la vida tras ser aplastado por un poste telefónico que cayó mientras realizaba tareas en la vía pública. El hecho ocurrió alrededor de las 13:40 en la intersección de calles 2 de Abril y Santiago.

De acuerdo a la información brindada por los equipos de emergencia, el alerta ingresó a través de un llamado telefónico que reportó la presencia de una persona herida en el lugar. Al arribar, los rescatistas constataron que la víctima ya había sido trasladada de urgencia al Hospital General Lamadrid. Posteriormente, fue identificado como Raúl Ponce.

Según relataron testigos ocasionales, desde horas de la mañana dos hombres se encontraban trabajando en la vereda de un domicilio, realizando tareas de extracción de un árbol. Por causas que aún se investigan, el árbol comenzó a caer lentamente, pero uno de los trabajadores no advirtió que un poste de telefónos y tendido de fibra óptica, también cedía al mismo tiempo.

En ese contexto, el poste terminó desplomándose sobre la víctima, provocándole heridas de extrema gravedad. La secuencia fue rápida y generó desesperación entre quienes se encontraban en la zona, que intentaron asistirlo mientras aguardaban la llegada de los servicios de emergencia, que luego una ambulancia del 107 lo trasladó al Hospital Regional de Monteros "Gral. Lamadrid"

Desde el nosocomio, el medico legista, Dr. Fernandez confirmó el deceso del hombre por las graves heridas sufridas por el golpe.

En el lugar trabajaron efectivos de Defensa Civil, personal policial y el servicio de emergencias 107, quienes procedieron a perimetrar la zona para permitir las tareas correspondientes y preservar la escena.

La investigación quedó en manos de la Fiscalia de Turno del Centro Judicial Monteros, que buscarán determinar las responsabilidades y las condiciones en las que se desarrollaban los trabajos al momento del trágico accidente. Mientras tanto, el hecho genera profunda conmoción en la comunidad.