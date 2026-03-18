Tragedia en la Circunvalación: murió un niño de 6 años tras un violento choque

Un niño de 6 años murió en un accidente en la autopista Circunvalación de Tucumán, a la altura del cementerio Jardín del Ángel. La madre resultó herida y el conductor de la camioneta fue demorado. Investigan las causas del siniestro.

La tarde de este miércoles volvió a quedar marcada por la tragedia en la autopista Circunvalación, uno de los corredores viales más transitados y también más peligrosos del área metropolitana. El hecho ocurrió en las inmediaciones del cementerio Jardín del Ángel, donde una camioneta embistió a una motocicleta en la que se desplazaban una mujer junto a su hijo de seis años.

Como consecuencia del violento impacto, el menor falleció en el lugar, mientras que su madre sufrió heridas de gravedad y debió ser trasladada de urgencia por personal del servicio de emergencias 107 hacia un centro de salud, donde permanece bajo atención médica.

Tras el siniestro, el conductor de la camioneta fue demorado por efectivos de Gendarmería Nacional y posteriormente puesto a disposición de la Policía de Tucumán, en el marco de las actuaciones correspondientes.

Según las primeras informaciones brindadas por el comisario Eduardo Luna, jefe de la Unidad Regional Capital, la camioneta circulaba por la autopista, mientras que la motocicleta habría intentado cruzar por un paso clandestino. Sin embargo, esta versión aún debe ser confirmada por las pericias realizadas en el lugar.

Personal de Criminalística trabajó en la escena para recolectar pruebas y determinar con precisión cómo se produjo el impacto. La investigación buscará establecer responsabilidades en un nuevo episodio que vuelve a encender las alarmas sobre la seguridad vial en la Circunvalación.

El hecho generó profunda conmoción y reaviva el debate sobre los accesos irregulares en la autopista, una problemática que, pese a los reiterados reclamos, continúa siendo un factor de riesgo constante para quienes transitan por la zona.