Monteros Vóley lo tenía al borde del nocaut a UPCN y dejó escapar el partido

Monteros Vóley protagonizó una noche inolvidable en el Polideportivo Municipal, donde estuvo muy cerca de dar un golpe histórico en la primera semifinal de la Liga de Vóleibol Argentina con un estadio colmado. El equipo tucumano arrancó con autoridad, se puso 2-0 arriba, pero UPCN mostró toda su jerarquía y terminó llevándose el partido por 3-2, en un duelo cargado de emoción.

El “Naranja” fue ampliamente superior en los dos primeros sets, imponiendo ritmo, potencia y una gran efectividad ofensiva con Nahuel Rojas (que salió lesionado tras el parate) y Federico Pereyra para quedarse con parciales de 25-17 y 25-17. El sistema bloqueo defensa funcionó a la perfección. Sin embargo, el tercer set fue un punto de quiebre: en un cierre dramático y un parate de 40 minutos por filtraciones, UPCN logró imponerse 33-31 y comenzó a cambiar la historia del encuentro.

A partir de allí, el equipo sanjuanino tomó confianza y elevó su nivel. Se quedó con el cuarto set por 25-18 y dominó el tie break por 15-7, sellando una remontada que dejó sin premio al conjunto monterizo, que había hecho un partido de altísimo nivel durante gran parte de la noche.

En lo individual, Federico Pereyra fue la gran figura del partido, convirtiéndose en el máximo anotador con 26 puntos.

Más allá del resultado, Monteros Vóley demostró que está a la altura de las grandes instancias y que puede competir de igual a igual frente a uno de los candidatos al título. La serie ahora se trasladará a San Juan, donde se disputará la segunda semifinal el martes 24 en el estadio de UPCN.

El “Naranja” irá en busca de igualar la serie y seguir soñando en una temporada que ya es histórica para el vóley tucumano.