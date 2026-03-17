Alerta por tormentas en Tucumán: Ráfagas de más de 70 km/h y lluvias fuertes hacia la noche

El pronóstico del tiempo en Tucumán anticipa una noche tormentas fuertes por la noche. Defensa Civil Monteros advirtió por ráfagas de viento y recomienda tomar precauciones.

La calma matinal dará paso a un marcado ascenso térmico a lo largo de la jornada, con máximas que alcanzarán los 33°C durante la tarde, generando una sensación térmica elevada y condiciones de pesadez ambiental.

El foco de atención estará puesto en el cierre del día. De acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico, la probabilidad de precipitaciones aumentará considerablemente hacia la noche, alcanzando un 70%. En ese contexto, se espera el desarrollo de tormentas fuertes, que podrían estar acompañadas por ráfagas intensas de viento provenientes del sector sur.

Estas ráfagas podrían alcanzar velocidades de hasta 90 km/h, lo que no solo provocará un alivio térmico tras el calor acumulado, sino que también podría generar complicaciones, especialmente por la caída de ramas, objetos sueltos o posibles interrupciones en el suministro eléctrico.

Ante este escenario, Defensa Civil Monteros emitió una serie de recomendaciones preventivas para la comunidad. Se solicita asegurar objetos que puedan volarse desde balcones o terrazas, evitar estacionar vehículos bajo árboles de gran porte y mantenerse atentos a la evolución de las condiciones climáticas.

La rotación del viento hacia el sur marcará un cambio en el panorama meteorológico de cara al miércoles, con un descenso significativo de la temperatura y mejores condiciones generales, dejando atrás el episodio de inestabilidad previsto para el cierre del martes.