Cuatro años de prisión para una mujer que falsificó sellos y documentos médicos

Por los delitos calificados como falsificación o adulteración de documentos (en dos oportunidades) en concurso real con falsificación de sellos, la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad II del Ministerio Fiscal condenó a Brisa Rocío Fernández (27). Cumpliendo facultades conferidas por el fiscal, Fernando Blanno, la auxiliar de fiscal Daniela Briz Tomás se refirió a los agravantes que se tuvieron en cuenta y la modalidad de cumplimiento de la pena de cuatro años (de arresto domiciliario con pulsera electrónica a razón de estar a cargo de un hijo de tres años – una vez que el menor cumpla los cinco años se puede pedir la revisión al Juez de Ejecución-).

Según la acusación, Fernández desplegó durante 2025 una actividad sistemática dedicada a la confección y utilización de documentación médica apócrifa, afectando la fe pública y la confianza en los organismos sanitarios y educativos. “Se tuvo en cuenta la gravedad de los hechos y la multiplicidad de víctimas donde se comprometió especialmente a la fe pública, la salud de la ciudadanía y también la honorabilidad de los profesionales que se han visto involucrados a raíz de la conducta desplegada por la señora”, expresó la representante del MPF quien manifestó que la condenada deberá resarcir a las víctimas por un monto de $1.565.500 (a dividirse en cuatro partes) como también la obligación de evitar cualquier tipo de turbación, perturbación o intimidación directa o indirecta por sí o por interpósita persona y por medios de comunicación a las afectadas. Por otro lado, se ordenó el decomiso de los bienes secuestrados. Finalmente, el juez actuante hizo lugar al convenio de juicio abreviado arribado entre las partes y giró oficio al Anses (que determinará si corresponde o no la asignación universal por hijo conforme a la condena).

Los ilícitos

El 17 de febrero de 2025, Brisa Rocío Fernández, valiéndose de un sello profesional falso confeccionado por ella misma, correspondiente a una médica real, elaboró una ficha médica para ingreso escolar a nombre de una menor, consignando datos falsos como peso, talla, presión arterial, carnet de vacunas completo y aptitud médica, ocasionando un perjuicio a la fe pública.

El 6 de septiembre de 2025, Fernández confeccionó un certificado médico apócrifo utilizando un recetario con sellos falsos del Hospital Avellaneda, lugar donde la profesional médica cuya identidad usurpó no presta servicios. En dicho documento se consignó falsamente un diagnóstico de gastroenteritis y se recomendó reposo por tres días a favor de otra persona, incluyendo firma y sello falsificados.

El 22 de octubre de 2025, durante un allanamiento en su domicilio ubicado en barrio San Miguel, se hallaron tres sellos medalla pertenecientes al Ministerio de Educación, al Hospital de Clínicas Nicolás Avellaneda, al SIPROSA y a la Oficina de Trámites Ciudadanos, además de 22 sellos profesionales pertenecientes a distintos médicos, odontólogos y técnicos de la salud. Según la investigación, todos habrían sido confeccionados fraudulentamente por Fernández con el propósito de utilizarlos en la creación de certificados médicos falsos, fichas adulteradas y otros documentos apócrifos.