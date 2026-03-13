A la cárcel: 4 meses de prisión para sujeto que atacó al diputado Pelli en La Madrid

​El hecho ocurrió el miércoles pasado en la Ruta 157, cuando el legislador nacional entregaba donaciones a familias damnificadas.

​En una audiencia de formulación de cargos celebrada este viernes 13 de marzo, la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios del Centro Judicial Concepción, dirigida por Miguel Varela, imputó a Marcelo Claudio Segura por el violento ataque contra el diputado nacional Federico Pelli. La auxiliar de fiscal Gabriela Ghilardi fue la encargada de relatar el hecho ocurrido el pasado 11 de marzo, alrededor de las 18:30 horas, en la localidad de La Madrid.

Según la acusación, Pelli se encontraba junto a un grupo de legisladores y al intendente de la ciudad de Concepción entregando provisiones para los damnificados de las inundaciones, sobre la Ruta Nacional N.º 157,cuando fueron interceptados por Segura y un grupo de personas. El imputado se acercó a la víctima y le preguntó quién era. El diputado le confirmó su identidad y, acto seguido, el acusado le propinó un violento cabezazo en el rostro. El ataque se produjo aprovechando que Pelli cargaba bolsas de donaciones en ambas manos, lo que le impidió cualquier tipo de defensa. Como consecuencia, el legislador debió ser intervenido quirúrgicamente por múltiples fracturas en el tabique y el hueso propio de la nariz, lesiones cuyo tiempo de curación es mayor a 30 días.

La fiscalía calificó legalmente el hecho como lesiones graves agravadas por alevosía.

“Hecho gravísimo”

De esta manera se refirió el auxiliar de fiscal Juan José Ibáñez sobre las características del incidente. Al momento de tratar las medidas de coerción, el representante del Ministerio Fiscal solicitó la prisión preventiva por el plazo de cuatro meses, fundamentando la existencia de riesgos procesales de fuga y entorpecimiento de la investigación, especialmente por la necesidad de identificar al resto de los participantes y recuperar el teléfono celular del imputado (dijo que lo perdió en medio del ataque). “Se hace de suma relevancia cautelar el proceso, y la prisión preventiva es la medida más idónea. No atacó a cualquier persona. Estamos ante un hecho gravísimo y con impactos institucionales directos, ya que la víctima se trata de un diputado de la nación. En los videos que son de público conocimiento se ve claramente la participación del acusado sobre el hecho investigado y el daño ocasionado a la víctima” sostuvo Ibáñez, al tiempo que señaló que “en el hecho no sólo estuvo involucrado el agresor, sino que también hubo un grupo de personas que participan del momento de tensión previo al ataque y que deben ser identificadas”.

En otro punto de su alocución, el investigador manifestó que el acusado actuó a traición y le causó a la víctima múltiples lesiones en su nariz.”Hay que tener en cuenta las características del hecho: la imposibilidad de defensa de la víctima, la sorpresa y la efectividad del golpe. Estas lesiones las produce una persona que sabe pegar un cabezazo de estas características”, concluyó.

​Resolución judicial

Tras escuchar los argumentos de las partes y analizar las evidencias, el juez interviniente resolvió declarar la legalidad de la aprehensión y hacer lugar al pedido de la fiscalía en su totalidad, ordenando la prisión preventiva del imputado por el plazo requerido de cuatro meses. Por su parte, la defensa hizo uso del recurso de impugnación.