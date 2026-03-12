Una familia monteriza pide ayuda para acompañar el tratamiento oncológico de Máximo en Buenos Aires

Una familia de Monteros atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida. Máximo Albornoz, un niño que además tiene diagnóstico dentro del espectro autista (síndrome de Asperger), fue diagnosticado el año pasado con un tumor en la tibia izquierda que posteriormente presentó metástasis en ambos pulmones. Desde entonces comenzó un complejo tratamiento médico que hoy lo tiene en la Ciudad de Buenos Aires.

Según relató su mamá, Cecilia Ale, todo comenzó cuando Máximo manifestó un fuerte dolor en su pierna. Tras distintas consultas médicas y estudios, un traumatólogo detectó un bulto que derivó en una resonancia. Allí se confirmó la presencia del tumor y el caso fue derivado para una biopsia y tratamiento especializado. Debido a la complejidad del cuadro, el niño fue trasladado al Hospital Italiano de Buenos Aires, donde continúa su tratamiento oncológico.

El proceso fue sido largo y desgastante para la familia. Máximo ya fue sometido a una cirugía para la resección del tumor y un trasplante óseo, además de atravesar sesiones de quimioterapia. En medio de este proceso también enfrenta las dificultades propias de su condición dentro del espectro autista, lo que vuelve aún más delicado cada procedimiento médico.

Cecilia explicó que durante todo este tiempo debieron afrontar numerosos obstáculos administrativos para obtener autorizaciones de medicación, estudios y tratamientos. En muchos casos las respuestas demoraron semanas, lo que obligó a la familia a comprar medicamentos por su cuenta y a realizar una presentación en la justicia para no interrumpir el tratamiento del niño. "La medicación requiere inmediatez , porque se tuvo que acceder a la compra hasta que se recibir respuesta que implicaron semanas , y hasta meses la demora . Todo esto sucede cuando está ambulatorio porque cuando está internado el tratamiento de autorización es diferente".

Además del tratamiento, la familia enfrenta los gastos que implica vivir temporalmente en Buenos Aires. Actualmente se alojan en un departamento en la zona de Almagro mientras Máximo recibe atención médica en el Hospital Italiano. A esto se suman los gastos de alimentación, transporte, medicamentos y la responsabilidad de sostener a Lucía y Bautistas, que nos acompañan.

La situación económica se volvió muy difícil. En medio de esta realidad, Cecilia decidió pedir ayuda y visibilizar la situación. “Necesitamos que la gente conozca lo que estamos atravesando. Así como nos pasa a nosotros, también les ocurre a muchas familias que llegan a Buenos Aires con sus hijos para luchar contra esta enfermedad”, expresó.

Actualmente, la familia comparte el lugar donde se hospedan con otra familia tucumana que atraviesa una situación similar. Entre ellos se acompañan, se escuchan y se sostienen emocionalmente mientras transitan este duro proceso lejos de su hogar.

Hoy el pedido es claro: buscan ayuda solidaria para poder afrontar los gastos que implica continuar con el tratamiento de Máximo y sostener su estadía en Buenos Aires mientras dura la lucha contra la enfermedad.

Para poder colaborar con Máximo, lo puede hacer:

CBU: 4530000800013764964057

Alias: fernando30177

Caja de ahorro en pesos: 1376496405

Titular: Fernando Emmanuel Albornoz

CUIL: 20301775556

Naranja X