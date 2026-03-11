El Gobernador Osvaldo Jaldo repudió el ataque a Pelli y confirmó la detención del agresor

El diputado nacional Federico Pelli fue agredido este miércoles en la localidad de La Madrid mientras participaba de un operativo de asistencia destinado a familias afectadas por las recientes inundaciones que golpearon al sur de Tucumán. El hecho generó fuerte repercusión política y derivó en un pronunciamiento público del gobernador Osvaldo Jaldo.

El episodio ocurrió cuando el legislador, junto a dirigentes de La Libertad Avanza (LLA), distribuía colchones y mercadería para los vecinos damnificados por el temporal. En ese contexto, un hombre se acercó y le propinó un cabezazo, situación que quedó registrada en videos que comenzaron a circular rápidamente en redes sociales.

Según trascendió, el agresor fue identificado como Marcelo Segura, conocido con el alias de “Pichón”. Pelli se encontraba acompañado durante la actividad por la diputada Soledad Molinuevo y por el intendente de Concepción, Alejandro Molinuevo, quienes también participaban del operativo solidario.

Tras conocerse el ataque, el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, se expresó a través de su cuenta en la red social X (ex Twitter), donde repudió el hecho y manifestó su solidaridad con el legislador.

“Repudiamos con absoluta firmeza la agresión sufrida por el diputado nacional Federico Pelli. La violencia no tiene lugar en nuestra vida democrática ni en la convivencia entre tucumanos. Nos solidarizamos con él y con su familia, y apelamos a la responsabilidad de todos: en momentos tan difíciles para nuestra provincia, lo que debe unirnos es la solidaridad con quienes hoy están atravesando las consecuencias de las inundaciones”, expresó el mandatario.

En el mismo mensaje, Jaldo confirmó que la Policía de Tucumán actuó rápidamente tras el episodio y procedió a la detención del agresor.

“La Policía de Tucumán procedió a la detención del agresor, poniéndolo a disposición de la Justicia Provincial para que avance con la investigación y determine las responsabilidades que correspondan”, indicó.

Finalmente, el gobernador remarcó que el Ejecutivo provincial continuará concentrando sus esfuerzos en asistir a las familias afectadas por el temporal que provocó graves inundaciones en distintos puntos del territorio tucumano.

“Desde el Gobierno de la Provincia vamos a colaborar con todo lo que sea necesario, mientras seguimos concentrando nuestros esfuerzos en acompañar y asistir a las familias tucumanas afectadas”, concluyó.