Video: Agredieron salvajemente al diputado Federico Pelli mientras entregaba ayuda en La Madrid

El diputado nacional Federico Pelli fue agredido este miércoles en la localidad de La Madrid mientras participaba de un operativo de asistencia destinado a familias afectadas por las recientes inundaciones que golpearon con fuerza a esa zona del sur tucumano.

El incidente ocurrió cuando el legislador, junto a dirigentes de La Libertad Avanza (LLA), se encontraba entregando colchones y mercadería a vecinos damnificados por el temporal. En medio de la actividad, un hombre se acercó y lo atacó, propinándole un cabezazo.

El momento quedó registrado en imágenes que comenzaron a circular rápidamente en redes sociales, donde se observa la agresión mientras Pelli intentaba continuar con la distribución de la ayuda.

Según trascendió, el agresor fue identificado como Marcelo Segura, conocido con el alias de “Pichón”.

Durante el operativo, Pelli estaba acompañado por la diputada Soledad Molinuevo y por el intendente de Concepción, Alejandro Molinuevo, quienes también participaban de la entrega de asistencia a las familias que resultaron afectadas por las inundaciones.

El hecho ocurrió en un contexto de fuerte crisis en La Madrid, donde las lluvias de los últimos días provocaron desbordes de ríos y arroyos, anegamientos en distintos barrios y la evacuación de numerosas familias.