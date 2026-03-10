A 29 años de su partida: recuerdan el legado del artista monterizo Rodolfo “Rodo” Bulacio

Este 10 de marzo se cumplen 29 años de la partida de Rodolfo “Rodo” Bulacio, una de las figuras más singulares del arte tucumano contemporáneo. A casi tres décadas de aquel trágico incendio que terminó con su vida, la Fundación “Las Margaritas de Rodó Bulacio” lo recuerda con un mensaje que reivindica la vigencia de su legado artístico y cultural.

Nacido en Monteros, Rodo Bulacio creció en una familia profundamente vinculada a las tradiciones locales. Fue hijo de Porota Jiménez y de Rodolfo Simón Bulacio, y pasó su infancia rodeado de influencias creativas que marcarían su camino artístico, entre ellas los bordados de su abuela Blanca y el acompañamiento de sus hermanos Nancy y Gabriel.

Desde muy joven desarrolló una mirada estética singular que combinó elementos de la cultura popular urbana con propuestas vanguardistas. En una provincia atravesada por el impacto social y político de la última dictadura, su obra se caracterizó por una energía irreverente, cargada de humor, provocación y libertad creativa.

A casi tres décadas de su muerte, su influencia continúa presente en múltiples disciplinas artísticas. Su huella puede rastrearse en producciones cinematográficas que buscan reconstruir su historia, en expresiones musicales que evocan su espíritu disruptivo y en las artes visuales que recuperan recursos como el collage y el grabado. También en performances contemporáneas que retoman su mirada crítica y experimental.

Desde la Fundación que lleva su nombre, remarcaron que mantener abierta su casa y su archivo no responde solo a un ejercicio de memoria, sino también a un acto de resistencia cultural. Según expresaron, recordar a Rodo Bulacio implica celebrar las identidades diversas y reconocer al arte como una herramienta de transformación social.

El homenaje también alcanza a las nuevas generaciones. Estudiantes y jóvenes artistas vinculados a la Universidad Nacional de Tucumán encuentran en su obra una fuente permanente de inspiración, reconociendo en su trayectoria una referencia estética y política.

En este nuevo aniversario, la Fundación invitó a museos, centros culturales, artistas y a la comunidad en general a recordar su figura y su obra. A casi tres décadas de su partida, la figura de Rodolfo Bulacio sigue viva en la memoria cultural del sur tucumano y en el impulso creativo de quienes continúan encontrando en su historia una llama que no se apaga.

“Rodolfo Bulacio: presente, hoy y siempre”, expresaron desde la institución.