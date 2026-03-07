La Provincia cerró las paritarias con los Gremios: destacaron el consenso con los trabajadores

El vicegobernador, Miguel Acevedo, a cargo del Poder Ejecutivo, confirmó el cierre de las negociaciones salariales con los gremios de la administración pública provincial y destacó el proceso de diálogo que permitió alcanzar acuerdos con todos los sectores del Estado.

"Fueron dos días de un arduo trabajo en el cierre de las negociaciones salariales, pero el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, junto con el gabinete, ya venían trabajando desde hace bastante tiempo atrás en esta tarea de llegar a firmar los acuerdos con todos los empleados estatales”, señaló.

Los convenios firmados contemplan mecanismos de actualización vinculados a la evolución de la inflación y a la situación financiera de la provincia. Según explicó Acevedo, el Ejecutivo optó por compromisos que puedan cumplirse en el actual escenario económico.

“Cada una de las actas tiene un compromiso de variación y actualización automática en función de los índices y de los ingresos que tenga la provincia. El gobernador, Osvaldo Jaldo, hizo un esfuerzo grande comprometiéndose con lo que entendemos podemos cumplir”, sostuvo el vicegobernador, quien agregó: “No nos vamos a comprometer con cosas que no podamos cumplir”.

Acevedo también advirtió que "la situación está complicada". "Sigue cayendo el consumo y eso hace caer la coparticipación, que son los ingresos con los que cuenta la provincia”, explicó e indicó que el Gobernador se encuentra realizando gestiones en Buenos Aires para garantizar el envío de fondos nacionales.

Acevedo sostuvo que los acuerdos no sólo apuntan a recomponer ingresos sino también a asegurar el funcionamiento del Estado provincial y la prestación de servicios esenciales.

“Esto no solo significa transmitir tranquilidad y previsibilidad a quienes dependen del Estado, sino que va mucho más allá: que hoy hayamos cerrado los convenios significa que en Tucumán están garantizados los servicios en cada uno de nuestros establecimientos”, indicó.

En ese sentido, destacó la predisposición de los distintos gremios para alcanzar consensos, incluso en áreas sensibles como la salud pública. “Son distintos representantes de distintos gremios, pero todos han comprendido la necesidad y la importancia de poner un granito de arena de cada una de las partes para llegar a un consenso”, expresó.

El vicegobernador reconoció: “Puede que no satisfaga todas las necesidades, pero es un gran esfuerzo del gobernador y de todo el equipo para cumplir con lo que hoy se está firmando".

Finalmente, Acevedo ratificó que el Gobierno provincial continuará trabajando para sostener servicios esenciales como salud, seguridad, educación y obra pública, pese a las dificultades económicas y a la paralización de proyectos nacionales desde fines de 2023.

“En Tucumán vamos a dejar todo el esfuerzo necesario para que los tucumanos y tucumanas, a pesar del momento difícil y complejo que se atraviesa, sigan contando con los servicios que el Estado debe brindar”, concluyó.

Por su parte, el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, se refirió a las particularidades del proceso de negociación dentro de la administración pública.

“Hay varias escalas salariales dentro de lo que es la administración pública. La salud no es lo mismo que la fuerza de seguridad, no es lo mismo que otras áreas, por lo tanto todas tienen sus bemoles”, señaló.

El funcionario también puso en valor la cantidad de recomposiciones salariales concretadas durante la actual gestión provincial. “Recomponer, por octava vez, en dos años de gestión del gobernador Osvaldo Jaldo y del vicegobernador Miguel Acevedo, la verdad que es un logro importante que no lo han tenido otras provincias”, afirmó.

Al referirse al escenario nacional, el ministro comparó la situación de Tucumán con la de otros distritos del país. “Ustedes han podido ver en varias provincias pedir, hacer reclamos y paros de distintas reparticiones para que convoquen a paritarias. Nosotros hemos convocado, porque el gobernador es consciente de que el salario ha perdido poder adquisitivo”, expresó.

En ese contexto, vinculó la pérdida del poder de compra con decisiones económicas adoptadas a nivel nacional. “Eso no se debe a una provincia, se debe a una política económica nacional que abre la importación y hace que cierren fábricas e industrias que tienen más de cien años, dejando empleados en la calle del sector privado”, manifestó.

También hizo referencia a la continuidad laboral de los trabajadores estatales y a las medidas que prevé el Gobierno provincial. “El ajuste nunca va a pasar por el trabajador. Una de las preocupaciones de los representantes sindicales es la permanencia en el trabajo, por eso todos los decretos que tengan que ver con el pase a planta permanente los vamos a seguir haciendo y vamos a culminar los que están iniciados”, aseguró.

Finalmente, el ministro valoró el cierre de las negociaciones salariales y su impacto en la economía provincial. “Estamos contentos de haber llegado al final de esta recomposición salarial, que es la octava en dos años, y que mejora el salario de los trabajadores y también la posibilidad que van a tener los comercios y las empresas tucumanas en este contexto de recesión”, concluyó