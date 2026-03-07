Dos nuevos comisarios detenidos en la causa por la utilización de presos para trabajos de albañilería

Otros

Se trata de los jefes policiales Edim Roberto Ale Nasser y Fabiana Elizabet Villagrán, quienes cumplían funciones en la órbita de la Unidad Regional Norte (URN) de la Policía de Tucumán. Por el mismo hecho ya se encuentran detenidos los comisarios Gustavo Beltrán y Sergio Juárez, quienes se desempeñaban como jefe y subjefe de la URN. Bajo arresto domiciliario permanecen los sargentos Osvaldo Tiseira y Luis Trejo y el sargento ayudante Walter Frías.

El caso es investigado por la Unidad Fiscal Especializada en Delitos Complejos, a cargo de Mariana Rivadeneira, quien fue representada por el auxiliar de fiscal Federico Lizárraga, en la audiencia correspondiente a la formalización de cargos y medidas de coerción.

La Fiscalía acusó a Ale Nasser por los delitos calificados como: peculado de uso y de servicio (en calidad de partícipe necesario) en concurso real con abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público (como autor), en perjuicio de la administración pública.

En tanto, Villagrán fue imputada bajo la calificación legal de: peculado de uso y de servicio (en calidad de partícipe necesario) en concurso real con abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público y de falsificación de instrumento público (como autora), en perjuicio de la administración pública.

En contra de los mismo, la UFI interviniente solicitó que permanezcan privados de la libertad mientras avanza la investigación con las medidas correspondiente por el plazo de cuatro meses. “Existe una capacidad real de influir sobre testigos y coimputados por su rol jerárquico y pertenencia institucional de ambos imputados, ya que en esta causa estamos tratando de investigar una maniobra cometida desde una estructura policial con intervención de personal de distintas áreas y con el uso de recursos del Estado”, remarcó el investigador del MPF.

Finalmente, el juez interviniente resolvió hacer lugar parcialmente a las medidas de coerción de mayor intensidad requeridas por la acusación pública, concediéndolas por el término de un mes.

Los cargos

Entre los primeros días del mes de agosto y el 11 de noviembre de 2025, el Comisario General Javier Gustavo Beltrán, Primer Jefe de la Unidad Regional Norte de la policía de Tucumán, sin solicitar autorización ni efectuar comunicación alguna a la autoridad judicial competente, dispuso el traslado de los detenidos, José Daniel Sarapura, Lorenzo Miguel Romano, Juan José Santillán y Miguel Adolfo Navarro, a las dependencias de la URN, sita en calle 9 de Julio y Calle Monteagudo de la Ciudad de Tafí Viejo, sin registrar dicho movimiento en los libros de la dependencia, siendo que los mencionados debían estar alojados; los tres primeros en la comisaría de Chuscha y el último en la comisaría de Choromoro, todo ello con la finalidad de hacerlos trabajar en beneficio propio.

El 11 de noviembre de 2025, en horas de la mañana, los sargentos Luis Roberto Trejo y Osvaldo Lucas Tezeira, quienes cumplen servicios en la Unidad Regional Norte, a cargo del jefe primero Javier Gustavo Beltrán, en connivencia con este, y previa distribución de tareas, en uso indebido del móvil policial MÓVIL TUC-330, y utilizando el combustible asignado por el Ministerio de Seguridad para este rodado, trasladaron a los detenidos condenados Sarapura y Romano, hacia una casa de veraneo en construcción de propiedad del Comisario Beltrán, ubicada en la comuna de El Cadillal, vivienda que se encontraba en construcción y sin moradores, lugar en donde los detenidos realizaban trabajos de albañilería por orden de Beltrán para su beneficio propio.

En estas circunstancias, el comisario Edim Roberto Ale Nasser (se desempeñaba como jefe de la División de Infantería Norte de la Policía), en pleno conocimiento de la necesidad de alojar a los penados Sarapura, Romano, Santillán y Navarro en la dependencia de la Regional Norte para que realizaran trabajos de albañilería, pintura y herrería en la propiedad del comisario Beltrán, prestando una colaboración necesaria, acondicionó las instalaciones de Infantería Norte, lugar que no encontraba habilitado arresto alguno para detenidos, para ello proveyó de personal policial para la custodia permanente de los mencionados en el salón de Infantería URN, para que pudieran recibir la visita de sus familiares, como así también móviles y efectivos policiales a su cargo para los traslados de los presos, herramientas y materiales al inmueble del comisario Beltrán ubicado en El Cadillal.

Por su parte, la comisario Fabiana Elizabet Villagrán, quien se encargaba del personal de la Unidad Regional Norte, en pleno conocimiento de la necesidad de coordinar a los efectivos Tiseira y Trejo, como así también a los alojados Sarapura, Romano, Santillán y Navarro para que realizaran trabajos de albañilería, pintura y herrería en la propiedad de Beltrán, prestando una colaboración necesaria, organizó y coordinó la salida de los empleados policiales Tiseira y Trejo junto a los presos Sarapura, Romano, Santillán y Navarro, a la casa del comisario Beltrán en El Cadillal, como así también se encargaba de transmitir las indicaciones de Beltrán y de registrar falsamente todo movimiento del personal policial como misión de servicio, siendo que estos se dirigían al inmueble ubicado en El Cadillal de propiedad de Beltrán. También indicaba a los detenidos qué trabajos debían realizar.