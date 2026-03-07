Capturan en el B° El Tejar a un vendedor de drogas y deberá cumplir 6años de prisión

Un operativo llevado adelante por la Dirección General de Drogas Peligrosas (DIGEDROP) permitió la captura de un hombre condenado a seis años de prisión por comercialización de estupefacientes. La detención se concretó en el barrio Tejar, en la ciudad de Monteros, tras tareas investigativas y de seguimiento realizadas por los efectivos especializados.

Según informaron fuentes policiales, el sujeto contaba con una condena firme y era requerido por la Justicia para comenzar a cumplir la pena impuesta por su participación en la venta de drogas. Tras reunir información sobre sus movimientos y posibles lugares donde podría estar oculto, los investigadores lograron ubicarlo y proceder a su detención.

Una vez reducido, fue puesto a disposición de las autoridades judiciales correspondientes para su traslado y alojamiento en una unidad del Servicio Penitenciario, donde deberá cumplir los seis años de prisión dictados en su contra.

Lucha contra el narcomenudeo

Desde la fuerza destacaron que este tipo de procedimientos forman parte de una estrategia sostenida de combate contra el narcomenudeo en Tucumán, especialmente en zonas donde se detectan puntos de venta que afectan directamente a los barrios.

En los últimos meses, las investigaciones vinculadas a la comercialización de estupefacientes han derivado en múltiples allanamientos, secuestros de sustancias prohibidas y detenciones en distintos puntos de la provincia, incluido el sur tucumano.

La captura en Monteros refuerza el trabajo articulado entre la Justicia y las fuerzas de seguridad para dar cumplimiento a condenas firmes y evitar que personas vinculadas al circuito de venta de drogas permanezcan en libertad.

Desde el ámbito policial reiteraron el mensaje preventivo y el llamado a denunciar este tipo de actividades ilícitas, remarcando que la lucha contra las drogas requiere del compromiso conjunto entre el Estado y la comunidad.