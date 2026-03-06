Fuertes lluvias en el sur tucumano: anegamientos, evacuados y complicaciones en la R38

Las intensas lluvias que se registran en el sur de Tucumán provocaron anegamientos de calles y caminos rurales en distintas localidades, además de complicaciones en la circulación sobre la ruta nacional 38 y evacuaciones preventivas de familias en Villa Belgrano.

De acuerdo con información policial, en la jurisdicción de la comisaría de Santa Ana se reportaron anegamientos en varios caminos de la zona. Un panorama similar se presenta en el área correspondiente a la comisaría de Juan Bautista Alberdi, donde también se registran calles y accesos con acumulación de agua que dificultan el tránsito.

La situación más compleja se vive en Villa Belgrano, donde las lluvias continúan y el agua ya cubre sectores de la calzada de la ruta nacional 38, además de afectar caminos vecinales. Debido al avance del agua, algunas familias debieron ser evacuadas y fueron trasladadas a la escuela Virgen Generala, que fue habilitada como centro de asistencia para los damnificados.

En la jurisdicción de la comisaría de La Invernada también se registran precipitaciones persistentes, con caminos anegados y presencia de agua sobre la calzada de la ruta 38, lo que obliga a extremar las precauciones al circular por la zona.

Las autoridades señalaron además que el río Chico y el arroyo Matazambi presentan un incremento considerable en su caudal, lo que genera preocupación en las poblaciones cercanas ante la posibilidad de desbordes si las lluvias continúan.

Ante este escenario, móviles policiales de cada jurisdicción trabajan en las zonas afectadas asistiendo a vecinos y señalizando distintos tramos de la ruta nacional 38 para prevenir accidentes de tránsito debido a la presencia de agua sobre la calzada.

Hasta el momento, las localidades afectadas por las precipitaciones y los anegamientos son Villa Belgrano, Santa Ana, El Polear, La Invernada, Alberdi y Monteagudo.

Por otra parte, desde la Comisaría de Aguilares informaron que en esa jurisdicción el tránsito vehicular se mantiene normal y que no se registraron viviendas con ingreso de agua ni daños provocados por caída de árboles. Tampoco se reportaron cortes en el suministro eléctrico.

En cuanto a los cursos de agua de la zona, el río Medina y el arroyo Barrientos mantienen un caudal normal y sin desbordes. Sin embargo, el río Chico continúa en ascenso y permanece bajo monitoreo ante la posibilidad de que se produzcan desbordes si persisten las precipitaciones en las próximas horas.