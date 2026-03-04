Alberdi: Condenan a cinco años de cárcel a un sujeto que atacó brutalmente a un hombre para robarle el celular

El ladrón, que reconoció su culpabilidad, le había pedido un cigarrillo a la víctima, ocasión que aprovechó para robarle y luego atacarlo provocándole graves fracturas en el rostro. Estuvo a cargo de la investigación la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos de Concepción.

Por requerimiento del Ministerio Fiscal se celebró un acuerdo de juicio abreviado mediante el cual se condenó a Juan Cruz Guerrero, a la pena de cinco años de prisión de cumplimiento efectivo por protagonizar un violento asalto contra un hombre en la ciudad de Juan Bautista Alberdi, en noviembre pasado. El imputado fue hallado penalmente responsable del delito de robo agravado por las lesiones cometidas en calidad de autor.

La causa fue llevada adelante por la Unidad Fiscal de Investigación Especializada en Robos y Hurtos, dirigida por Héctor Fabián Assad. Durante la audiencia, el auxiliar de fiscal Alejandro Diéguez describió la violencia del ataque y presentó las evidencias que fundamentaron el acuerdo con la defensa técnica.

Violento asalto

El hecho ocurrió la madrugada del 23 de noviembre de 2025, alrededor de las 05:30 horas. Según el relato de la fiscalía, la víctima caminaba por calle Avellaneda hacia su domicilio cuando, al llegar a las inmediaciones de la cancha de Matadero, fue interceptada por Guerrero. El agresor utilizó una maniobra de distracción pidiéndole un cigarrillo y consultándole la hora. En el momento en que el hombre extrajo su teléfono celular para responder, Guerrero se lo arrebató. Ante el pedido de devolución, el imputado amenazó a la víctima y comenzó a perseguirla. Luego le propinó un golpe de puño en el rostro que derribó al hombre y, una vez en el suelo, continuó atacándolo con múltiples patadas en el cuerpo y la cara. Producto de la golpiza, el damnificado sufrió graves fracturas en el rostro, mientras que el delincuente se dio a la fuga.

Condena firme

Ante la contundencia de las pruebas y la gravedad de las lesiones causadas, Guerrero aceptó su responsabilidad en el hecho. El juez interviniente hizo lugar al convenio de juicio abreviado pleno y dispuso el inmediato cumplimiento de la pena de cinco años de cárcel en una unidad penitenciaria.