Operativo en el este: más de 20 conductores ebrios volvieron caminando a sus casas tras dar positivo el test

El procedimiento se realizó durante la madrugada del domingo 1 de marzo y dejó 22 casos positivos de alcoholemia en el este tucumano.

En la madrugada del domingo 1 de marzo se llevó adelante un operativo integral de fiscalización vehicular y test de alcoholemia en la intersección de la Ruta Nacional 9 y la Ruta Provincial 306, en jurisdicción de Lastenia, con el objetivo de reforzar la prevención vial en el este de Tucumán.

El procedimiento se desarrolló entre las 4:00 y las 7:00 horas, en cumplimiento de una Orden de Servicio, y estuvo coordinado por el Juzgado de Faltas N° 1. Participaron agentes de Tránsito y vigías municipales de la Municipalidad de Banda del Río Salí, mientras que personal policial brindó cobertura para garantizar la seguridad del despliegue.

Según los datos oficiales, el operativo concluyó con la retención de 23 vehículos por infracciones a la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449. Del total de rodados secuestrados, 22 fueron retirados de circulación luego de que sus conductores arrojaran resultados positivos en los controles de alcoholemia, mientras que un vehículo fue retenido por otra falta a la normativa vigente.

Desde las autoridades intervinientes señalaron que este tipo de controles forma parte de una estrategia preventiva destinada a reducir la siniestralidad vial y fortalecer la presencia del Estado en corredores estratégicos del área este de la provincia, especialmente en horarios considerados de alto riesgo.