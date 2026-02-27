El Senado sancionó la ley que baja la edad de imputabilidad a 14 años

El Senado de la Nación sancionó este viernes el nuevo régimen penal juvenil impulsado por el gobierno de Javier Milei, que reduce la edad de imputabilidad de 16 a 14 años para delitos graves.

La iniciativa fue aprobada por 44 votos a favor y 27 en contra, con el respaldo de bloques de la oposición dialoguista que permitieron al oficialismo alcanzar el quórum y avanzar con la votación.

La norma contempla penas de prisión para adolescentes que cometan delitos graves que involucren violencia y muerte. La pena máxima posible será de 15 años, aun cuando la escala penal correspondiente al delito sea superior. Además, se prohíbe la prisión perpetua para menores de edad.

Un nuevo régimen penal juvenil

Más allá de la baja en la edad de imputabilidad, la ley crea un sistema integral con medidas procesales y alternativas a la detención. Para delitos con penas de hasta tres años, los jueces podrán optar por sanciones como amonestaciones, monitoreo electrónico, prohibición de salir del país o prestación de servicios comunitarios.

El mismo esquema podrá aplicarse en casos con penas de hasta 10 años, siempre que no impliquen muerte o lesiones graves. La privación efectiva de la libertad quedará reservada para delitos como homicidios, secuestros, robos violentos y abuso sexual.

El presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, Gonzalo Guzmán, defendió la iniciativa al señalar que se trata de “un régimen moderno y especializado, con garantías de debido proceso”.

Desde el kirchnerismo, en cambio, hubo fuertes críticas. La senadora Lucía Corpacci calificó la norma como “invotable” y acusó al Gobierno de utilizar el debate para ocultar la situación social. En la misma línea, el senador Martín Soria advirtió sobre posibles excesos en la aplicación de la ley.

Por su parte, la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, sostuvo que la norma “está del lado de las víctimas” y rechazó las críticas al considerar que las penas efectivas se aplicarán únicamente en delitos graves.

Financiamiento y debate pendiente

La ley incluye una partida de $23.800 millones para la implementación del nuevo sistema procesal juvenil, que contempla la creación de establecimientos específicos para adolescentes, quienes no podrán ser alojados junto a adultos.

Durante el debate, algunos senadores cuestionaron que el financiamiento previsto podría resultar insuficiente y advirtieron sobre los plazos para adecuar la infraestructura necesaria.

Tras la votación, la Cámara alta pasó a discutir la reforma laboral, otro de los proyectos que el Ejecutivo busca sancionar antes del inicio del nuevo período de sesiones ordinarias del Congreso.

Con esta sanción, Argentina modifica un eje central de su política penal juvenil, abriendo un nuevo capítulo en el debate sobre seguridad, responsabilidad penal y derechos de adolescentes en conflicto con la ley.