Video: Cortan de manera preventiva el puente entre El Mollar y Casas Viejas por crecida del río

Desde las 15:00, y de manera preventiva se encuentra cortado el puente que une El Mollar con Casas Viejas, debido a la crecida del río y la inestabilidad generada por las intensas lluvias. En el lugar trabaja personal de la Policía local, que se encuentra cumpliendo funciones de prevención y control.

Según relataron vecinos de la zona, el río habría cambiado de curso al menos un par de veces durante las últimas horas, lo que incrementó la preocupación y motivó la interrupción del tránsito para evitar situaciones de riesgo.

En la zona de El Potrerillo también se registraron desbordes, aunque en este caso el problema se originó en arroyos afluentes del río El Mollar, que superaron su cauce habitual y encendieron la alerta entre las familias que residen en sectores cercanos.

Las autoridades recomiendan evitar circular por la zona hasta nuevo aviso y mantenerse informados a través de los canales oficiales, mientras continúa el monitoreo del nivel del agua y las condiciones climáticas.